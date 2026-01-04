El pueblo de Alicante con la cabalgata de Reyes más antigua de España: esta Fiesta Nacional se celebra desde 1866

Alcoy, en la provincia de Alicante, presume de albergar la cabalgata de Reyes Magos más antigua de España. Una tradición histórica que hunde sus raíces en 1866 y que se celebra de forma continuada desde 1885, convirtiendo a este municipio en un referente absoluto de la Navidad y en el epicentro de una de las noches más mágicas del año.

Quedan pocos días para despedir las fiestas navideñas y uno de los momentos más esperados vuelve a asomar en el calendario: la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Una cita que despierta ilusión en pequeños y mayores, pero que en Alcoy se vive de una manera muy especial, hasta el punto de haberle valido el sobrenombre de la Ciutat del Nadal.

No es casualidad. La capital de l’Alcoià atesora hitos únicos, entre ellos una cabalgata que no solo es la más antigua del país, sino que desde 2001 cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La Cabalgata de los Reyes Magos de Alcoy no es un desfile cualquiera. Es un ritual colectivo que moviliza a más de un millar de personas y que se prepara durante meses.

Según cuentan desde el Ayuntamiento de la localidad, "cada participante conoce su papel y lo asume con orgullo, porque aquí la cabalgata forma parte de la identidad del pueblo".

La organización corre a cargo de la Concejalía de Fiestas, en colaboración con la Asociación de San Jorge. En el séquito participan pajes, antorcheros, servidores y escoltas, además de carrozas, carros engalanados, bandas de música y grupos de danzas tradicionales.

Todo está medido al detalle para acompañar la llegada de los Reyes Magos, que avanzan sobre camellos ante miles de miradas expectantes.

Uno de los elementos más reconocibles de la cabalgata alcoyana es la luz. Las antorchas iluminan el recorrido y envuelven el desfile en una atmósfera única, reforzada por melodías compuestas expresamente para la ocasión.

Los pajes

Las interpretan las tres bandas de música de la ciudad —Corporación Musical Primitiva, Sociedad Música Nueva y Unión Musical— junto a dulzainas y tambores.

Especial protagonismo tienen los pajes, conocidos como els negres, encargados de repartir los regalos. Lo hacen de una forma tan singular como memorable: subiendo por largas escaleras de mano hasta los balcones de las casas.

Es uno de los momentos que más emociona, porque mantiene viva la esencia de la cabalgata desde hace más de un siglo.

El desfile se inicia a las seis de la tarde desde la zona alta de la ciudad y recorre algunas de sus principales calles hasta llegar a la Plaça d’Espanya. Allí se produce uno de los instantes más solemnes, cuando los Reyes descienden de sus monturas para adorar al Niño Jesús en el Nacimiento.

El acto se acompaña de bengalas repartidas entre el público, fuegos artificiales y la interpretación del Mesías de Haendel, creando una escena de gran carga simbólica. Tras este paréntesis, la cabalgata retoma su recorrido y finaliza alrededor de las diez de la noche en la avenida del País Valencià.

Ciudad de la Navidad

La cabalgata es solo una de las razones por las que Alcoy se ha ganado el título de Ciudad de la Navidad. Durante semanas, el municipio vive inmerso en un calendario festivo propio, con celebraciones que forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones.

Entre ellas destacan Les Pastoretes, El Bando y, por supuesto, la llegada de los Reyes Magos. A todo ello se suma el belén de Tirisiti, un belén de marionetas único en el mundo, declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial, que completa una oferta navideña difícil de igualar.