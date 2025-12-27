Alcoy traslada 'Les Pastoretes' al próximo sábado, 3 de enero, ante la previsión de lluvias

El desfile de 'Les Pastoretes' de Alcoy no se suspende, solo se hace esperar. El Ayuntamiento ha optado por trasladar el acto al sábado 3 de enero para esquivar la inestabilidad meteorológica y el riesgo de lluvias previsto para la mañana del domingo.

La decisión se toma de forma consensuada entre la Concejalía de Fiestas, la Associació de Sant Jordi, la Música Primitiva Apolo d’Alcoi y el conjunto de colectivos participantes.

Todos coinciden en que activar la fecha alternativa es la opción más sensata para garantizar el buen desarrollo del desfile.

El cambio no altera la esencia del acto. ‘Les Pastoretes’ mantienen su horario habitual y saldrán a la calle a las 12 del mediodía, con la previsión de un tiempo más benigno y un ambiente más propicio para que el público disfrute plenamente de una de las citas más entrañables del calendario festivo

El principal motivo para ejecutar este traslado de fecha radica en la naturaleza del acto, uno de los más entrañables del 'Nadal alcoià', donde el grueso de los participantes son niños y niñas.

El objetivo prioritario de la organización es asegurar que el desfile transcurra con total normalidad, garantizando la seguridad de los asistentes y permitiendo el máximo lucimiento de los bailes y la música, hechos que se verían gravemente afectados por la lluvia o un tiempo inestable, han afirmado las mismas fuentes.

El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha explicado la medida adoptada y ha destacado que ante la incertidumbre del tiempo y teniendo una opción viable como es el día 3, todos los organizadores han preferido asegurar la celebración en las mejores condiciones.

"Es un día muy especial para los más pequeños y nuestra prioridad es que puedan disfrutar de la fiesta con tranquilidad y que el acto tenga el brillo que merece", ha manifestado.

Ciutat de Nadal

Alcoy se ha ganado el título de Ciutat de Nadal mucho antes de que la Navidad se convirtiera en un reclamo turístico. La ciudad vive estas fechas como parte de su identidad, con tradiciones que se mantienen desde hace más de un siglo y que convierten cada diciembre en una celebración colectiva.

El inicio de la Navidad se anuncia con el Belén de Tirisiti, un espectáculo popular que combina teatro, humor y costumbrismo, y que cada año marca el pistoletazo de salida a unas fiestas que se alargan hasta Reyes.

El punto culminante llega el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes Magos, una de las más antiguas de España y del mundo, celebrada de forma ininterrumpida desde 1885.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien Inmaterial de Interés Cultural, esta cita reúne a miles de personas que acuden para vivir una noche cargada de emoción y simbolismo.