¿Un eccehomo en Alcoy? Investigan a un artista por pintar sin permiso una ermita del siglo XIV

El artista que se hace llamar Jesús Cees Faura está siendo investigado por la Policía de la Generalitat como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico tras pintar siete murales y la bóveda interior de la ermita de San Cristóbal de Alcoy, del siglo XIV y declarada Bien de Relevancia Local.

Según fuentes de la policía autonómica, el hombre actuó durante meses desobedeciendo la prohibición del Ayuntamiento de la localidad, que le había denegado el permiso para intervenir el recinto. Estas mismas fuentes apuntan a que el caso ya se ha remitido a los tribunales para que inicie el trámite judicial.

Su actuación no era secreta; más bien al contrario. Tanto en sus redes sociales como en numerosos medios de comunicación locales y regionales, Cees Faura contó sin ningún reparo cómo había decorado a su gusto esta ermita protegida de hace ocho siglos, ubicada en la Sierra de Mariola, durante el verano de 2020. Por lo tanto, fue fácil para los agentes de la unidad de Patrimonio localizar a este ciudadano.

A pesar de la prohibición del Consistorio, reconoció haber pintado siete murales y la bóveda del interior porque, según declaró a los agentes, “la inquietud e inspiración pudo más”.

Así, según una entrevista hace dos meses en Radio Alcoy, Cees confesó que era consciente de la negativa por parte del Ayuntamiento pero que fue más fuerte su inspiración respecto al lugar y en especial después de salir del confinamiento. "Subí a repasar el San Cristóbal que había pintado allí mismo diez años atrás y cuando vi las paredes tan blancas decidí pintarlas", dijo a esta emisora.

Cees en Radio Alcoy.

"En todo momento lo hice con el máximo respeto al lugar y con el apoyo de los jubilados de cuidan de la ermita. Me dejaron las llaves para que dejara allí la pintura y no tuviese que subirla y bajarla cada día. También las personas que me vieron trabajando me felicitaron por la iniciativa", aseguraba.