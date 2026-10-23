Aumentan las víctimas de violencia de género en la C. Valenciana, la segunda con mayor tasa de España

La violencia de género sigue en aumento en la Comunitat Valenciana y registra un aumento del 4,3% en denuncias y del 1,2% en víctimas, que superan las 6.500, en el segundo trimestre de este año, en relación con el de 2025. Siendo la segunda comunidad con mayor tasa de víctimas de España.

El “Informe trimestral sobre violencia de género”, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, hecho público hoy, cifra en las denuncias en 7.284 denuncias y en 6.576 las mujeres víctimas en este periodo.

Así, las secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia registraron de la Comunitat Valenciana 1.347 solicitudes, un 7,8% más, y adoptaron 1.072, un 15,5% más. El porcentaje de las acordadas con respecto a las solicitadas fue por tanto del 79,6%, casi cinco puntos porcentuales más alto que entre abril y junio de 2025.

En cuanto al número de sentencias dictadas por las secciones de Violencia sobre la Mujer y las secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia, así como por las Audiencias Provinciales, ascendió a 2.338, de las que 1.990, un 85% fueron condenatorias, y las 348 restantes, el 14,9%, absolutorias.

Del total de 6.576 víctimas contabilizadas en la Comunitat Valenciana entre abril y junio de este año, 3.632 tienen nacionalidad española, un 55,2%, y las restantes 2.944, un 47,8%, procede de otros países.

Segunda en víctimas

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres se situó en la Comunitat Valenciana durante el segundo trimestre del año en un 23,9, lo que la coloca en la segunda posición del país, solo por detrás de Baleares, donde este registro fue de 29,4. La media nacional ascendió a 20.

Por encima de la media nacional se situaron, además, Madrid, con 23,8; Canarias, con 23,7; Navarra, con 23,6; Andalucía, con 22,6; Murcia, con 20,5 y Asturias, con 20,1, Y por debajo de esa tasa se situaron Castilla-La Mancha, con 18,2; Aragón, con 16,7; País Vasco, con 16,5; Cataluña, con 16; Extremadura, con 15,6; Cantabria, con 14,7; Galicia, con 13,8; Castilla y León, con 12,2 y La Rioja, con 11,2.

Alicante, la peor parada

Por provincias, el número de denuncias presentadas en Alicante fue de 3.227, en Valencia se registraron 3.152 mientras que en Castellón se contabilizaron las restantes 905. En cuanto al número de víctimas, fue de nuevo la provincia de Alicante donde se registró un número más elevado con 2.922., en Valencia hubo 2.799 y en Castellón, 855.

Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante muestran que la mayor parte de las denuncias en la Comunitat Valenciana, 5.337, (el 73,3 % del total) fue interpuesta por la propia víctima, bien directamente ante el órgano judicial, bien en una comisaría o un cuartel.

Muy inferiores en número fueron las presentadas por el entorno de la víctima (85). Por su parte, las derivadas directamente de atestados policiales (1.128) representaron el 15,5% del total; las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron 583 (8%) y las presentadas por servicios de asistencia y terceros en general sumaron 151 y representaron el 2% del total.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Esther Rojo, ha expresado su preocupación ante los datos estadísticos del trimestre analizado, ya que detrás de las cifras hay una realidad innegable: la violencia de género sigue afectando a decenas de miles de mujeres en España y, lejos de reducirse, cada año observamos un aumento de los casos.

Entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, los órganos judiciales con competencias en esta materia han recibido un 9,81 % más denuncias que hace un año y han atendido a un 7,64 % más mujeres en el segundo trimestre de 2025.

Para Esther Rojo se trata de una realidad tozuda que obliga a todas las administraciones, estatales, autonómicas, provinciales y locales, y a todas las formaciones políticas a seguir afrontando este fenómeno criminal.