Emergencias declara preemergencia por inundaciones en la cuenca de Pego-Girona-Gorgos

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha declarado la preemergencia hidrológica de nivel amarillo en la zona de los ríos Pego, Girona y Gorgos, en la Marina Alta alicantina, ante el riesgo de crecidas e inundaciones asociado a la dana Adam.

La medida, incluida en el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (PEI), obliga a los ayuntamientos del ámbito afectado a poner en marcha sus planes municipales de inundaciones y emergencias. Además, se les pide reforzar la vigilancia de barrancos, cauces y enclaves con historial de acumulación de agua o desbordamientos.

La Generalitat también ha requerido a los organismos y servicios con competencias en la zona que activen sus protocolos operativos, mantengan un seguimiento continuo de la evolución meteorológica y coordinen con el Centro de Coordinación de Emergencias el intercambio de información.

Según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), el núcleo más activo de la dana Adam se situó alrededor de las 14.00 horas sobre Pego y Oliva. En Pego se registraron 85 litros por metro cuadrado en apenas 45 minutos, mientras que en la vecina comarca de La Safor la intensidad de las precipitaciones disminuyó.

El episodio se produce con el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante bajo aviso rojo por lluvias torrenciales, con posibles acumulados de hasta 300 litros por metro cuadrado en 24 horas, según los avisos activados por la Aemet.