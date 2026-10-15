La lista del PSOE por Alicante: un alcalde en retirada y otro investigado por el robo de un tesoro en su municipio

El Comité Provincial del PSPV-PSOE en Alicante se reunió en l’Alfàs del Pi con la presencia de unos doscientos delegados para respaldar unánimemente las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado que concurrirán por la circunscripción alicantina. La propuesta aprobada sitúa en los primeros puestos de la papeleta de la Cámara Baja a dirigentes municipales de calado en la provincia, entre los que figuran los alcaldes de Alcoy y Villena, en un momento político marcado por sus situaciones coyunturales.

La lista al Congreso de los Diputados queda encabezada por Toni Francés, edil alcoyano que afronta la fase final de su trayectoria municipal tras quince años marcada por el desgaste acumulado y el peso de las finanzas municipales. También, por el hecho de que fuese incapaz de alzarse con la secretaría provincial del partido como candidato oficialista del entonces presidente de la Generalitat Ximo Puig, frente al exalcalde de Elche, Alejandro Soler que era el candidato del sector sanchista.

Soler, mano derecha de José Luis Ábalos en la provincia, encabezó posteriormente la lista al Congreso de los Diputados de la que aparentemente ahora se cae, con Ábalos en prisión.

Junto a Francés, en los puestos de cabecera figura el primer edil de Villena, Fulgencio Cerdán, sobre cuya gestión recae la presión informativa y política derivada del reciente robo acontecido en el museo local que custodiaba el segundo tesoro de la Edad de Bronce más importante de Europa como patrimonio histórico municipal. Su candidatura se encuentra lastrada por una investigación judicial por las medidas de seguridad del museo en las que él mismo y la directora del MUVI, Laura Hernández Alcaraz y la concejala María Server Cambra figuran como principales investigados.

Completan los primeros tramos del cartel al Congreso la teniente de alcalde de Guardamar, Pilar Gay; la diputada nacional Araceli Poblador; y Antonio Rodes, exdirector de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana.

Araceli Poblador fue la subdelegada del Gobierno en la provincia de Alicante cuando el sanchismo todavía competía con el lermismo (encabezado por Ximo Puig) para copar los principales puestos de responsabilidad en la provincia. Por su parte, Rodes fue director la Sociedad de Proyectos Temáticos en el Gobierno de Ximo Puig.

La nómina para las Cortes Generales se extiende con perfiles de diversos municipios de la provincia como Eva Delgado, Enrique Moll, María Teresa Signes, Fernando Portillo, María Márquez, Miguel Domínguez y Asunción Llorens.

Para el Senado, la representación aprobada recae en Quico Fenollar, Cristina Escoda y el exalcalde de Dénia, Vicent Grimalt. Durante la jornada, las intervenciones de la dirigencia provincial hicieron hincapié en el escenario electoral actual. El presidente del Comité Provincial y alcalde anfitrión, Vicente Arques, situó el debate en el marco europeo e hizo un llamamiento a la activación de la base militante ante la polarización política.

Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia, Rubén Alfaro, recalcó el objetivo de conformar mayorías progresistas centrándose en prioridades de la agenda social y medioambiental, señalando el horizonte electoral como el arranque de un ciclo de movilización política en la Comunitat Valenciana.