El inicio de las obras del HUB La Nucía. La Nucía

La Nucía arranca las obras del Hub del Deporte de 1,5 millones que será escenario digital y centro de control del agua

Las obras del nuevo Hub del Deporte de La Nucía ya están en marcha en el aparcamiento del Pabellón, junto a la zona de Educación Vial de la Ciutat Esportiva. El proyecto, promovido por el Ayuntamiento y financiado al 100% por Aqualia, concesionaria del servicio municipal de agua, cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses, por lo que se prevé su puesta en servicio en abril de 2027.

Se trata de un equipamiento híbrido que combina gestión digital del ciclo integral del agua, apoyo a la actividad deportiva y tecnología Smart City, y que se abre al exterior como un gran escenario con más de 100 m² de pantallas LED.

Un edificio polivalente

El Hub se desarrolla sobre unos 1.300 m², de los cuales 271 m² corresponden al edificio de una sola planta y el resto a una nueva plaza de césped artificial de 1.000 m². En el interior se ubicarán una sala polivalente, la oficina de control digital del agua, almacén, office y servicios.

El inicio de las obras del HUB La Nucía. La Nucía

La sala principal es un espacio transformable: al abrirse al exterior se convierte en un escenario de 100 m² conectado a la plaza, con varias pantallas LED para retransmitir imágenes de eventos, entregas de trofeos, master class y actos institucionales.

Deporte, agua y digitalización

El alcalde, Bernabé Cano, ha presentado el Hub como “una nueva pieza” que en 2027 se sumará al “puzle” de La Nucía, Ciudad del Deporte. Según ha explicado, el edificio servirá tanto para centralizar la gestión digital del agua como para consolidar la innovación deportiva y la estrategia Smart City del municipio.

Miguel Ángel Benito, director de la delegación Comunitat Valenciana-Baleares de Aqualia, ha subrayado que el proyecto articula tres ejes estratégicos: deporte, sostenibilidad y digitalización, y que contribuirá tanto a la actividad deportiva local como a una gestión más inteligente del ciclo del agua y de los servicios municipales.

Centro de Control Digital del Agua

Además de su uso deportivo y escénico, el Hub acogerá el Centro de Control Digital del Ciclo Integral del Agua de La Nucía, desde donde se supervisará y gestionará tecnológicamente el servicio municipal.

Este espacio permitirá monitorizar en tiempo real las principales infraestructuras hidráulicas (red de agua potable, saneamiento, depósitos, planta potabilizadora) y optimizar la eficiencia operativa mediante herramientas avanzadas de digitalización y análisis de datos.

El Ayuntamiento destaca que el servicio de agua presenta un rendimiento del 87,5%, logrado gracias a mejoras impulsadas por el consistorio y a la implantación de tecnologías para la detección de fugas y la sectorización de la red.

El Hub se perfila así como un elemento clave para seguir avanzando en la estrategia Smart City, integrando tecnologías inteligentes que permitan una gestión más eficiente y sostenible de los recursos municipales.

Congresos y actividades educativas

El nuevo edificio nace para dar soporte a la intensa actividad deportiva de La Nucía, reconocida por la calidad de sus instalaciones y por acoger habitualmente competiciones, concentraciones y eventos de primer nivel.

El Hub centralizará funciones de organización, coordinación y promoción de estas actividades, y también albergará congresos, conferencias, cursos de formación, reuniones de federaciones y clubes, presentaciones, ruedas de prensa y actos con centros escolares.

Asimismo, está previsto que el espacio impulse iniciativas relacionadas con la innovación, la investigación y el desarrollo de nuevos proyectos vinculados al deporte y la sostenibilidad, reforzando el posicionamiento de La Nucía como referente en deporte, innovación y gestión inteligente de servicios.