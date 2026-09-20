Beatriz Gascó (PP): "Morant vende como novedad los proyectos educativos actuales del Consell"

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha criticado duramente que la secretaria general del PSPV, Diana Morant, “vuelva a prometer como grandes novedades las medidas educativas que ya están en marcha” en la Comunitat Valenciana.

“Morant llega tarde a todo: anuncia para 2027 lo que el Consell ya está aplicando y acordando con los representantes de los docentes. Es un mal copia-pega”, ha señalado tras las intervenciones de la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la conferencia política que el PSOE celebra este fin de semana en la Universidad de Alicante.

“¿Bajar ratios? Ya lo estamos haciendo. ¿Más profesores? Ya los estamos incorporando. ¿Mejorar las condiciones de los docentes? Ya hemos acordado una subida salarial de 200 euros mensuales que ya están en nómina. ¿Ayudar a las familias? La educación de 0 a 3 años ya es gratuita por tercer curso consecutivo”, ha afirmado.

Gascó ha recordado que tenemos las mejores plantillas de la historia con 9.000 docentes más que en la última legislatura de la izquierda, y que el Plan +Mestre contempla 5.000 nuevos puestos en cuatro años.

Además, respecto a la reducción de ratios existe un plan que adelanta objetivos al menos un año respecto al calendario del Ministerio. Y ha añadido que la gratuidad universal de 0 a 3 años alcanza este curso a 48.000 alumnos, con una inversión de 163 millones de euros en los presupuestos de 2026.

La portavoz de Educación del GPP se ha referido también al Plan Edificant, que el Consell está ejecutando al 90% frente al Botànic, que no llegaba al 30%. “Solamente este curso el alumnado ha podido empezarlo en 28 centros nuevos y tenemos 422 obras en marcha”, ha asegurado.

Y esto es posible porque “somos la tercera comunidad autónoma que más invierte en educación por alumno, situándonos en la vanguardia educativa española. En cambio, el PSPV y Compromís fueron incapaces de darle a la comunidad educativa lo que pedía”.

“Morant pretende hacer en un futuro incierto lo que el Consell de Juanfran Pérez Llorca está haciendo desde hace tres años, y seguirá haciendo la próxima legislatura. Lo del PSPV no es un proyecto educativo, llegar tarde y encima pretende ponerse la medalla.

Si Morant quiere hacer oposición, que la haga, pero que al menos se informe de lo que ya es una realidad en las aulas valencianas”, ha concluido.

Nando Pastor

Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Nando Pastor, también ha criticado que Diana Morant reúna a su partido en Alicante “para celebrar el fracaso de la gestión de Pedro Sánchez, en lugar de aprovechar su puesto en el Consejo de Ministros para exigirle las inversiones que nos debe a los alicantinos”.

El síndic del GPP ha valorado así la convención que los socialistas valencianos han celebrado este fin de semana: “Menos fiestas, menos fotos y más lealtad con esta tierra”.

Pastor ha denunciado que “Sánchez lleva ocho años castigando a Alicante” y que la provincia “está harta de promesas, anuncios y estudios que nunca se convierten en obras”. “El dato es demoledor: Alicante ocupa el puesto 52 de las 52 provincias españolas en inversión estatal. Y esto no es una casualidad, es ya una forma de gobernar”, ha señalado.

Por eso, ha reclamado al Gobierno que deje de “ningunear” a los alicantinos y ejecute de una vez las infraestructuras pendientes.

“Queremos agua, queremos la ampliación del aeropuerto y su conexión con la alta velocidad, queremos Cercanías que funcionen, queremos el Corredor Mediterráneo, queremos mejores carreteras y queremos que se ejecuten las obras antirriadas que Alicante lleva años esperando”.