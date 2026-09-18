Un hombre pierde una mano al ser alcanzado por el paso de un tren en Alicante y verse arrastrado la fuerza del aire

Un ciudadano polaco de entre 45 y 50 años fue trasladado de urgencia este jueves en estado grave después de sufrir un accidente ferroviario en el barrio de San Gabriel, en la ciudad de Alicante, según informa Efe.

El hombre perdió una mano y presenta heridas en una pierna tras ser impactado por el remolino de aire generado por el paso de un tren, según han confirmado fuentes municipales a esta agencia.

El incidente tuvo lugar al atardecer, cuando la víctima caminaba junto a las vías, en un tramo acotado con valla. Al aproximarse el convoy, la fuerza del aire lo arrastró hacia el tren, provocándole la amputación traumática de una mano y lesiones en una extremidad inferior.

Agentes de la Policía Local que acudieron al lugar le aplicaron un torniquete para contener la hemorragia antes de su evacuación. El herido fue trasladado en ambulancia del Samu, con escolta policial, debido a la gravedad de las heridas.

El Cuerpo Nacional de Policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso. Hasta la zona se desplazó también la unidad de Policía Científica para realizar las primeras comprobaciones.