Pérez Llorca responde al alcalde de Villena y asegura que el recorte del 70 % en la seguridad del museo fue su decisión

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asiste al acto del primer corte de racimo de Uva Embolsada del Vinalopó, con Denominación de Origen Protegida. Morell EFE

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este miércoles que el Gobierno autonómico "no es responsable de que la partida de seguridad del Museo de Villena -asaltado durante el robo de gran parte del Tesoro de Villena- se haya reducido un 70 %" y que esa es una "decisión municipal".

Pérez Llorca ha hecho estas declaraciones tras el acto institucional de presentación de la campaña de 2026 de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Uva de Mesa del Vinalopó, celebrado en Agost (Alicante) y a preguntas de los periodistas sobre las afirmaciones del alcalde de la localidad alicantina, Fulgencio Cerdán, en las que había trasladado la última responsabilidad de la seguridad del MUVI a la Generalitat, informa EFE.

El president ha señalado que no sabe "por qué se adoptó" y que, por lo tanto, tampoco va a valorarlo, "pero es un hecho real que está ahí".

"Yo lo que creo y le recomiendo al alcalde es que no entre en una guerra de relatos y cada uno tiene que ser responsable de las competencias que tiene", ha declarado Pérez Llorca, a lo que ha añadido que "las competencias de vigilancia de un museo municipal las tiene el Ayuntamiento".

Por otro lado, ha trasladado "toda la solidaridad de la Generalitat de la Comunidad Valenciana" al pueblo de Villena, ya que "tiene que ser muy duro que en unos minutos se pierda el gran legado que tenía ese museo".

Versión del alcalde de Villena

El alcalde de Villena, Fulgencio José Cerdán recalcó durante el Pleno extraordinario celebrado esta mañana que la administración que tuvo la última palabra para autorizar el traslado de las piezas, fiscalizar las medidas e instalaciones del museo y visar las ventanas fue la Consellería que gestiona el patrimonio.

Y destacó que el traslado físico del tesoro no fue coordinado por la policía local, sino que se realizó con el beneplácito de la policía autonómica.

"Las explicaciones se darán todas, pero se darán cuando se puedan dar unas explicaciones con certeza. Y por tanto este alcalde es el primero que ansía en que se sepa todo lo que pasó", manifestó el alcalde.

Villena aprobó la creación de una comisión especial de investigación que estudie y analice el recorrido histórico de la creación del Museo de Villena (MUVI) y qué medidas de seguridad fallaron tras el trágico robo del Tesoro de Villena producido el jueves de la pasada semana.