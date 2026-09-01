90 segundos para llevarse los 3.000 años de historia del Tesoro de Villena: "Lo fundirán en lingotes para financiarse"

Villena sigue de luto por el robo de parte de uno de los hallazgos más importantes de la Edad de Bronce en Europa. Gran parte del Tesoro de Villena fue arrebatado de su pueblo en apenas 90 segundos en una acción coordinada por un comando especializado que responde a una nueva generación de ladrones que han cambiado los guantes blancos por la maza y el hacha.

Antes de pisar el museo en la madrugada del 27 de agosto, la banda ya había movido su primera pieza. Minutos antes una alarma salta estratégicamente en el polideportivo municipal de Villena.

La maniobra de distracción llevó la atención policial hacia el extremo opuesto de la ciudad.

Los ladrones lo habían estudiado y sabían que el Museo de Villena (MUVI) presenta vulnerabilidades periféricas y es un blanco mucho más accesible que otros recintos de la provincia como el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).

1. Dos vehículos de alta gama aguardan con las luces apagadas frente a la fachada principal del MUVI. J.V.

Cuando los dos vehículos aparcan frente al MUVI a las 05:20, el comando, formado por entre tres y seis encapuchados, no buscó forzar la cerradura con delicadeza, responde a la nueva raza de ladrones que está desvalijando algunos de los mayores tesoros de Europa y emplea la violencia para entrar por una puerta del museo.

Solo tres días antes, el 24 de agosto, Europol alertó en un demoledor informe de inteligencia titulado Changing tactics, changing targets: the evolving nature of museum heists sobre las nuevas tácticas empleadas por los saqueadores.

Según el documento, que analiza múltiples asaltos en museos del continente en los últimos años, los robos en museos han dejado de ser delitos contra la propiedad no violentos basados en el engaño y el sigilo, para transformarse en asaltos agresivos y de confrontación directa.

2. Los asaltantes destrozan una puerta para irrumpir en el edificio. J.V.

La irrupción se realiza a la fuerza, probablemente respondiendo al patrón de Europol, que apunta a un aumento en la utilización herramientas pesadas como mazos, hachas, palancas o incluso explosivos si fuera necesario.

El experto José Luis Gil, codelegado en España de la Asociación Europea de Analistas de Inteligencia Criminal (EACA), desgrana la estructura de este nuevo perfil delincuencial y sostiene que "muchas de estas operaciones operan bajo el esquema de crimen como servicio, donde redes locales o grupos creados ad hoc son contratados para ejecutar el golpe y suministrar liquidez a otras estructuras delictivas".

Es decir, el comando que entró al museo podría ser una célula subcontratada cuya única misión era la extracción rápida del tesoro para obtener liquidez para organizaciones criminales.

3. El comando avanza por los corredores del museo en busca del botín. J.V.

Los asaltantes avanzaron con una precisión que delata un reconocimiento previo exhaustivo del objetivo, un patrón de preparación deliberada que la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial ha identificado como característico en esta nueva ola de ataques a nivel europeo.

Tenían el museo memorizado y una vez dentro se dirigieron directamente hasta la Sala del Tesoro.

4. Los asaltantes avanzan por el museo a gran velocidad y en menos de un minuto atraviesan las salas. J.V.

Tras romper el cristal, el tesoro de casi 10 kilos de oro de gran pureza y más de 600 gramos de plata queda al descubierto.

Su valor va más allá del peso de los metales preciosos al tratarse de unas piezas descubiertas en 1963 que datan de la Edad de Bronce.

Pero poco importa para estos comandos el valor histórico del conjunto. La elección del objetivo está impulsada pura y exclusivamente por su valor como metal precioso, que rondaría los 1,7 millones de euros.

5. Los ladrones rompen la vitrina y la vacían en segundos. J.V.

Los asaltantes se hicieron con una gran parte del tesoro (11 cuencos, 28 brazaletes, tres botellas y varias piezas diversas de oro) de las 66 piezas totales que lo forman. En plata hay tres botellas, un botón de ámbar y oro, un remate de hierro y oro y un brazalete de hierro. Además, se llevaron tres de las cuatro coronas de la Virgen y el Niño.

"Nadie sustrae un conjunto histórico como el tesoro de Villena por devoción al arte. Estas bandas no tienen contactos en el mercado para colocar obras milenarias, y venderlas formalmente en subastas oficiales resulta inviable sin alertar a la Policía", comenta el experto.

El informe de Europol advierte de que los metales preciosos se han convertido en el blanco predilecto porque pueden fundirse inmediatamente, lo que elimina cualquier rastro probatorio para las fuerzas del orden y facilita su venta por partes.

6. Se hicieron con 11 cuencos, 28 brazaletes, tres botellas y varias piezas diversas de oro de las 66 piezas totales que lo forman. J.V.

"Salvo excepciones imprevistas, la pauta principal de estos grupos es fundir el metal casi de inmediato y transformarlo en lingotes para distribuirlo por fracciones en comercios de compro oro o entregarlo al contratista", apunta Gil.

Al fundir el botín, las organizaciones criminales consiguen una inyección directa de capital limpio de rastreo.

Esos fondos no quedan estancados y, como sostiene Gil, "sirven como liquidez operativa para financiar infraestructura delictiva o para adquirir cargamentos de estupefacientes como cocaína".

7. Huida a toda velocidad en dos vehículos que les esperaban para desaparecer en la madrugada. J.V.

Son las 05:21. En apenas 90 segundos los ladrones conseguían entrar y salir del recinto con el botín.

Mientras las patrullas se desplazaban al museo, los ladrones huían a toda velocidad por las calles de Villena con el tesoro prehistórico más importante de la península ibérica.

Ahora la policía trata de seguir el rastro de los asaltantes en una carrera contra el tiempo antes de que el oro milenario sea fundido clandestinamente y se pierda así un conjunto de valor incalculable que forma una de las colecciones más importantes de la Edad de Bronce en Europa. Con la peculiaridad añadida de que sus piezas de hierro contienen más níquel que hierro, lo que indica que se fue creado con materiales llegados de un meteorito.