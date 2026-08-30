Pérez Llorca subraya el impacto económico, turístico y promocional de acoger la Vuelta Ciclista a España

Inicio de la etapa de la Vuelta a España con salida de la Vila Joiosa GVA

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido este domingo a la salida de la novena etapa de la Vuelta ciclista a España entre la Vila Joiosa y el Alto de Aitana, en la provincia de Alicante.

El jefe del Consell, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, ha subrayado el impacto económico, turístico y promocional que supone acoger la Vuelta Ciclista a España en la Comunitat Valenciana.

Acompañado por el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y el alcalde de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, el jefe del Consell ha resaltado que el paso de La Vuelta por diferentes municipios de la Comunitat Valenciana contribuye a dinamizar la economía local, impulsar el deporte y promocionar el territorio como destino de referencia.

En esta línea, ha destacado el trabajo de los presidentes de las tres diputaciones a la hora de colaborar en la organización de este evento deportivo.

Durante la mañana, Pérez Llorca ha saludado al ciclista de Moixent, Pau Martí, del NSN Cycling Team que es el único valenciano que compite en esta edición de La Vuelta y ha participado en el corte de cinta previo al inicio de la etapa.

"Me va a tener que perdonar el director de la Vuelta a España, pero yo creo que la Vuelta a España no es igual si no pasa por la Comunitat Valenciana", ha dicho.

"Desde Vall d'Alba, que fue la primera etapa, pasando por Puçol, por Xeraco, y hoy aquí en la Vila Joiosa, para terminar en una de las cumbres míticas de la Vuelta a España de la Comunitat Valenciana, que es la Aitana", ha sostenido.

A juicio de Pérez Llorca, con esta prueba "les complementamos, además, con una actividad fantástica, que es deportiva, pero también es cultural, y que va a permitir a muchísimos turistas, pero también a muchísimos valencianos, castellonenses y alicantinos, disfrutar de una gran etapa, posiblemente la etapa reina de la Vuelta a España".