Manu, experto en aires acondicionados: "No es caro, ocho horas de encendido pueden costar menos de 1€"

Vivir sin aire acondicionado en España y precisamente en la provincia de Alicante, ya es una cuestión que abarca habilidades de supervivencia.

Con el constante aumento de las temperaturas y la acumulación de olas de calor, las demandas para tener aire fresco en casa no dejan de crecer, pero que siguen suscitando dudas en cuanto a su coste energético.

Algo que vive muy de cerca Manuel Pérez, propietario de Milar Novelsax, una tienda de electrodomésticos en Novelda.

En una conversación con EL ESPAÑOL, asegura que el consumo de los equipos de aire acondicionado depende, sobre todo, de su clasificación energética y de la potencia necesaria para climatizar cada estancia.

Cuando llega el calor, una de las principales dudas de los consumidores antes de comprar un aire acondicionado es cuánto aumentará la factura de la luz. Sin embargo Pérez considera que existe una percepción exagerada sobre el coste de utilizar estos aparatos.

"Lo de que el aire acondicionado es caro no es verdad", sostiene el comerciante. Según explica, los equipos con una buena clasificación energética pueden mantenerse encendidos durante varias horas sin que el consumo resulte tan elevado como muchos usuarios creen. "Estamos hablando de que ocho horas de funcionamiento pueden costar menos de un euro", afirma.

La etiqueta energética

Para Manuel, la diferencia entre un aparato económico y uno de mayor precio no se encuentra únicamente en el coste de compra, sino también en el consumo que tendrá a lo largo de los años. "Una máquina de 400 euros y una de 1.000 euros no son iguales. La diferencia principal está en el consumo", señala.

El propietario de Milar Novelsax recomienda fijarse en la etiqueta energética del equipo antes de tomar una decisión. En su opinión, los modelos con clasificaciones altas, como A++, ofrecen un consumo reducido tanto durante el verano como en invierno, ya que muchos aparatos también incorporan bomba de calor.

"Cuanto más alta sea la clasificación energética, menos consumirá", explica. No obstante, advierte de que el aparato debe elegirse en función de las características de la vivienda y de la estancia que se pretende climatizar. La potencia necesaria dependerá de los metros cuadrados, el aislamiento, el número de ventanas y la incidencia del sol.

Diferentes rendimientos

El comerciante también destaca que no basta con escoger un equipo de bajo consumo. La calidad de la máquina y la marca pueden influir en su rendimiento, especialmente durante los episodios de calor extremo.

"Una máquina de primera marca puede tener una clasificación energética alta y, además, ofrecer un rendimiento muy bueno, aunque fuera haga mucho calor", explica Manu. Según indica, algunas unidades exteriores pierden capacidad de enfriamiento cuando soportan temperaturas muy elevadas, mientras que los equipos de mayor calidad pueden mantener mejor su funcionamiento.

Por eso, recomienda buscar una marca reconocida, con garantía y buenos niveles de eficiencia. "Siempre recomendamos una buena máquina, aunque después hay que adaptarse al presupuesto de cada cliente", apunta.

La conclusión de Manu es que el aire acondicionado sí consume electricidad, pero que los modelos eficientes no tienen por qué disparar la factura. "Consume, evidentemente, pero no estamos hablando de un consumo tan elevado", resume.