Subastan una casa tradicional de 90m2 desde 2.533 euros: "Tiene planta baja, planta alta y corral descubierto"

La vivienda es ya un asunto que se cuela en todos los hogares de España, muchas veces acompañado de angustia y preocupación.

Ante este panorama, muchas son las familias que buscan alternativas de todo tipo para poder tener un techo bajo el cual dormir con la tranquilidad de volver a hacerlo también mañana.

Una de estas alternativas, aunque poco conocidas por su alto riesgo, es recurrir al método de subastas.

Una vivienda de carácter tradicional ubicada en pleno casco urbano de Ondara (Alicante) ha salido a subasta con un precio de partida de apenas 2.533 euros. El inmueble, estimado en un valor de 25.334 euros y situado en la calle Sant Jaume, forma parte de un procedimiento judicial y se ofrece sin cargas registrales, lo que lo convierte en una oportunidad llamativa dentro del mercado inmobiliario.

Según la información publicada en el portal Diario de Subastas, se trata del 100% del pleno dominio de la propiedad, una casa de aproximadamente 90 metros cuadrados distribuida en planta baja, planta alta y un corral descubierto, una tipología típica de las viviendas tradicionales de la Marina Alta.

El inmueble está inscrito en el Registro de la Propiedad de Pedreguer y no presenta deudas asociadas, un aspecto clave para posibles interesados. Sin embargo, la subasta también implica ciertas condiciones que deben tenerse en cuenta, pues no es posible visitar la vivienda antes de pujar y se desconoce su estado de ocupación actual.

Este tipo de ventas judiciales se realizan “en el estado de hecho y de derecho en que se encuentren”, lo que implica asumir posibles riesgos relacionados con la situación física o legal del inmueble. Aun así, el bajo precio de salida despierta el interés de inversores y particulares que buscan oportunidades en municipios con identidad propia como Ondara, bien conectado y con creciente atractivo residencial.

La propiedad se ubica en una zona consolidada del municipio, a pocos minutos de servicios básicos y con acceso cercano a la AP-7, lo que refuerza su potencial tanto para rehabilitación como para inversión a medio plazo.

En un contexto en el que el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes retos, este tipo de subastas abre una vía alternativa para adquirir inmuebles a precios muy por debajo del mercado.

Quienes estén interesados deberán valorar cuidadosamente las condiciones antes de participar en la puja, especialmente ante la imposibilidad de visitar la vivienda y la falta de información sobre su estado interior.