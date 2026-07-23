Detienen a una pareja que tenía abandonada a una menor de dos años en el centro de Alicante

Una pareja, un hombre de 28 años y una mujer de 30, ha sido arrestada por la Policía Local de Alicante tras ser acusada de mantener a una niña de poco más de dos años en una situación de abandono.

Según fuentes de la investigación consultadas por EFE, los hechos tuvieron lugar el pasado martes a mediodía en un aparcamiento céntrico de la ciudad. Dos transeúntes alertaron a las autoridades al encontrar a la menor sola junto a un vehículo, en un entorno con evidentes carencias higiénicas.

Cuando los agentes llegaron al lugar, la niña, nacida en octubre de 2023 y sin coincidencia de apellidos con los detenidos, mostraba signos claros de desatención, con el pañal visiblemente sucio y sin haber sido cambiado durante un tiempo prolongado, además de desprender un fuerte olor.

Tras una primera valoración por parte de los servicios sanitarios desplazados en ambulancia, la menor fue trasladada al Hospital General Doctor Balmis para una revisión pediátrica. Posteriormente, ingresó en el Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, donde permanece bajo tutela provisional.

En las inmediaciones, los agentes localizaron a la pareja dentro del coche, reclinados en los asientos delanteros y en estado de somnolencia, del que tardaron en recuperarse. En el vehículo se encontraron varios envases de medicamentos sujetos a prescripción médica.

Durante el registro, la policía incautó 25 billetes de 200 euros y 5 de 500 —un total de 7.500 euros—, así como 5.760 francos suizos (unos 6.200 euros) y ocho teléfonos móviles. Parte del dinero estaba oculto en la entrepierna de la mujer junto a uno de los dispositivos.

Ambos detenidos, de nacionalidad argelina, fueron trasladados inicialmente a un centro sanitario y, tras su recuperación, quedaron bajo custodia policial como presuntos autores de un delito de abandono de menor.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha felicitado públicamente la actuación policial, subrayando que su intervención evitó “una posible tragedia”. Asimismo, calificó los hechos como “abominables” y destacó la profesionalidad de la Policía Local, especialmente en la protección de los colectivos más vulnerables.