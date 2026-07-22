L'Alfàs del Pi recuerda en su 15º aniversario a las 77 víctimas de los atentados de Oslo y Utøya

La Casa de Cultura de L'Alfàs del Pi, con la bandera noruega. archivo

La localidad alicantina de l’Alfàs del Pi, que acoge la comunidad noruega más numerosa y veterana de España, ha recordado este miércoles el decimoquinto aniversario de los atentados del 22 de julio de 2011 en Oslo y en la isla de Utøya (Noruega), donde murieron 77 personas.

Actualmente, más de 2.500 ciudadanos noruegos figuran empadronados en el municipio, aunque las estimaciones sitúan la población real entre 5.000 y 8.000 residentes, según datos municipales.

Este vínculo, iniciado en la década de los setenta, ha favorecido el desarrollo de una sólida presencia institucional noruega en la localidad, que incluye dos centros educativos públicos, una iglesia propia en l’Albir y el único Centro de Voluntariado (Frivillig) que el Gobierno de Noruega mantiene fuera de su territorio.

Según recoge el comunicado de Efe, el acto conmemorativo se ha celebrado en el Parque por la Paz Johan Galtung, donde representantes de la comunidad local y escandinava han guardado un minuto de silencio y han depositado rosas rojas ante la escultura del artista vasco Agustín Ibarrola. La obra, donada por el propio creador en recuerdo de las víctimas del terrorismo, se ha convertido en un símbolo de paz, libertad y democracia.

La concejala de Juventud, Carolina Solbes, ha sido la encargada de pronunciar el discurso institucional de este año, recordando que en Utøya fueron asesinados jóvenes que participaban en un campamento político con el objetivo de debatir, formarse y construir el futuro de su país.

“Aquel día no solo se truncaron vidas, sino que también se intentó infundir miedo entre quienes confiaban en la política como herramienta de cambio social”, ha señalado Solbes, según fuentes municipales.

Asimismo, ha destacado que este homenaje no solo recuerda a las víctimas, sino que también reivindica los valores que defendían. “Las ideas deben defenderse con palabras, nunca con violencia”, ha afirmado.

Posteriormente, ha intervenido Aasmund Offernes, pastor de la Iglesia Noruega de l’Alfàs del Pi, quien ha subrayado que la respuesta de Noruega tras los atentados fue apostar por “más democracia y mayor apertura”, al tiempo que ha advertido sobre la persistencia de discursos extremistas en Europa.

Offernes también ha insistido en la necesidad de preservar la memoria de las víctimas y acompañar a quienes aún sufren las consecuencias de la tragedia. Su intervención ha concluido con la lectura del poema ‘No debes pisar la hierba’, del escritor noruego Einar Skjæraasen.

El acto ha finalizado con la interpretación de la canción ‘Du skal få en dag i mårå’, del compositor Alf Prøysen, a cargo de la soprano Paola Andra Delgado.