La pequeña Noruega de Alicante, el pueblo con la mayor colonia del mundo que 'conquistaron' hace 60 años

Desde hace más de 60 años, los noruegos han ido conquistando el pueblo alicantino de l'Alfàs del Pi hasta convertirlo en una pequeña Noruega. No lo hicieron a golpe de remo, como emula su viral animación, sino en chancletas y bermudas.

El asentamiento nórdico en este rincón del norte del territorio alicantino ha creado, desde los años 60 del pasado siglo, la que hoy es la colonia noruega más grande del mundo.

Estas semanas, las calles del municipio se han inundado de banderas rojas y camisetas de Erling Haaland en apoyo a su selección, la revelación del Mundial 2026, donde realizó su mejor actuación histórica al llegar a cuartos de final tras eliminar a la pentacampeona Brasil.

Un hito que ha puesto el foco sobre una nación única en todos los sentidos que escoge Alicante como refugio.

En los registros oficiales figuran más de 2.600 noruegos empadronados, pero la cifra se dispara hasta los 8.000 durante gran parte del año, contabilizando a quienes pasan sus vacaciones en l'Alfàs.

"Es la nacionalidad más importante del municipio por delante de los británicos y los neerlandeses", destaca la concejala de Residentes de Otras Nacionalidades, Martine Mertens, quien asegura que, además, se trata del "asentamiento más grande del mundo tanto por años de trayectoria como por magnitud".

Este verano, miles de ellos han visto a su selección en el Mundial en los bares del municipio, principalmente en la playa de El Albir. Pero, a diferencia de lo que se podría pensar, el verano es una época en la que muchos noruegos aprovechan para viajar a Noruega, ya que han pasado aquí el resto del año.

El Paseo de las Estrellas de El Albir. L'Alfàs del Pi

"La población residente que pasa más de tres o seis meses en l'Alfàs regresa a Noruega en verano porque es la mejor época para ellos; el calor aquí puede llegar a ser excesivo, por lo que prefieren disfrutar allí junto a su familia, a la vez que otros llegan como turistas", apunta la concejala.

Uno de estos visitantes, llegado desde la ciudad de Bergen, asegura a este diario, mientras pasea por el Paseo de las Estrellas con su familia y con la camiseta de Haaland, que la población tiene todo lo que buscan en un destino.

"Es muy tranquilo, de fácil acceso a todo. Venimos todos los años, no sé por qué hay tantos noruegos, imagino que por el clima y la iglesia. Es bueno tener a tantos compatriotas aquí", indica.

Un idilio de 60 años

Y es que este idilio noruego con la población de la Marina Alta se remonta a los años 60, cuando los turistas descubrieron que l'Alfàs reunía todas las cualidades de un paraíso: mar, montaña y un clima insuperable.

"Empezaron a venir después de haber visitado islas como Mallorca, que les gustaban mucho. Buscaban encontrar esas mismas características, pero en la zona peninsular, y era precisamente lo que buscaban", comenta la asesora del alcalde para la comunidad noruega, Elisabeth Marandi.

Desde los primeros noruegos que llegaron a la costa alicantina hasta hoy, el municipio ha evolucionado al mismo ritmo que el número de visitantes y residentes crecía para crear una pequeña Noruega que reúna lo mejor de ambos lugares.

La localidad, de 22.000 habitantes, cuenta hoy con dos colegios noruegos, "algo que no puedes encontrar en una misma localidad ni en España ni en ningún otro país", sostiene Marandi.

Uno de ellos fue fundado en 1972 y es el colegio concertado noruego más grande del mundo fuera de Noruega, con 300 alumnos. El otro es un colegio privado que lleva ya casi 15 años y cuenta con 60 plazas.

El municipio también cuenta con el Club Noruego Costa Blanca, que lleva más de 55 años y es el club noruego más grande, con aproximadamente 1.000 socios.

Incluso cuentan con una iglesia noruega en El Albir. La Sjømannskirken Albir se inauguró el 13 de octubre de 1996. No se trata únicamente de un centro religioso, sino también cultural y social, que presta un gran apoyo a residentes noruegos de todas las edades.

La iglesia noruega Sjømannskirken Albir. L'Alfàs del Pi

Desarrollan actividades y talleres culturales, deportivos, sociales, lúdicos y religiosos con el fin de generar convivencia y prestar apoyo social. También ayudan a personas vulnerables de todas las edades, ya sean turistas o residentes noruegos, y ofrecen servicios de asesoramiento, voluntariado o asistencia en emergencias.

Un crisol de nacionalidades

Y es que la integración ha sido una de las claves del éxito de esta población multicultural con 99 nacionalidades diferentes.

"A los noruegos les gusta mucho España y la cultura española. Como en todas las nacionalidades, hay gente interesada en diferentes temas, y eso se refleja muy bien en el club noruego, que cuenta con diferentes subclubes enfocados en gastronomía, vino, pintura o historia de España, dependiendo del interés de cada uno", señala Marandi.

Desde la Concejalía de Residentes de Otras Nacionalidades trabajan para que todo el mundo se conozca y pueda integrarse de la mejor forma en la comunidad de l'Alfàs del Pi.

"Hacemos grandes actividades, por ejemplo, el Día Internacional de l'Alfàs del Pi, que será el 25 de octubre. Ese día, las diferentes nacionalidades tienen una carpa con comida y bebida típica para mostrar lo que es realmente su país natal, y durante la jornada también tenemos música y folclore en el escenario. Para que haya un entendimiento y un respeto mutuo, hay que conocerse", sostiene la edil.

A su vez, comparten las actividades que organizan en sus asociaciones o clubes y transmiten sus inquietudes, creando un diálogo que conecta medio mundo en un pequeño territorio de 19 km² en el que, por el momento, los noruegos son los reyes.