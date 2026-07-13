La fiesta tradicional más popular de julio vuelve a este municipio costero: procesión y fuegos artificiales frente al mar

La celebración de la Virgen del Carmen en El Campello. Ayuntamiento de El Campello

Julio rima con fiestas tradicionales en la provincia de Alicante. Si bien cada localidad festeja sus propias tradiciones, existe una en concreto que se repite allá donde existe o haya existido actividad pesquera.

Así, las fiestas en honor a la Virgen del Carmen regresan a El Campello del 3 al 19 de julio de 2026 con un programa que combina devoción marinera, cultura popular y espectáculos al aire libre. Durante más de dos semanas, el municipio alicantino rinde homenaje a la patrona de los marineros con actos que tienen como epicentro el barrio pesquero y el litoral.

El calendario arranca con las tradicionales novenas en la ermita y propuestas culturales como conciertos corales y actuaciones musicales. Sin embargo, es a partir del 14 de julio cuando las celebraciones alcanzan su punto álgido con el esperado pregón, que este año se presenta como una de las grandes novedades, como un espectáculo de luz, música y fuego proyectado sobre la fachada de la ermita.

Esa misma noche tendrá lugar uno de los momentos más simbólicos como es el traslado de la Virgen del Carmen hasta el puerto pesquero, acompañado por agrupaciones musicales y entidades locales, seguido de una alborada de fuegos artificiales desde la Torre de la Illeta.

El día grande llegará el 16 de julio con la procesión marinera, uno de los actos más emotivos y multitudinarios. La imagen de la Virgen recorrerá la bahía a bordo de una embarcación, escoltada por decenas de barcos y acompañada por el lanzamiento de coronas de laurel y las tradicionales 21 salvas en memoria de los marineros fallecidos. Por la noche, el cielo del paseo marítimo se iluminará con el castillo de fuegos artificiales.

Las fiestas también apuestan por la participación vecinal y el ambiente festivo en la calle. El Carrer Sant Pere volverá a convertirse en uno de los escenarios principales con su engalanamiento tradicional, cenas populares y música en directo repartida por distintos puntos del paseo marítimo.

El programa incluye además actividades para todos los públicos: desde propuestas de bienestar frente al mar y concursos tradicionales, hasta correfocs, conciertos de orquesta, sardinadas populares y exhibiciones de pilota valenciana en el cierre de las fiestas.

Con esta programación, El Campello reafirma su vínculo con el mar y sus raíces, convirtiendo julio en una cita imprescindible tanto para vecinos como para visitantes que buscan vivir de cerca una de las tradiciones más arraigadas de la costa alicantina.