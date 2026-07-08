El Frente Cívico suma a los afectados por la okupación y eleva la presión a la Mesa del Congreso y sus 438 prórrogas

Una mujer, con un chaleco que pone 'Soy víctima de inquilino okupa', en una concentración en apoyo a los afectados por la okupación Fernando Sánchez EFE

El Frente Cívico por la Calidad Democrática se reorganiza. Esta coalición civil de ámbito nacional, nacida como un espacio de concertación social para plantar cara al reiterado bloqueo que sufren diversas iniciativas legislativas en la Mesa del Congreso, ha formalizado la incorporación oficial de la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación.

Con esta ampliación de su base social, el colectivo asegura que unifica la presión de múltiples sectores de la ciudadanía que se consideran damnificados por el uso desproporcionado de las herramientas internas de la Cámara, señalando directamente a la Mesa por ejecutar una estrategia de parálisis sistemática mediante prórrogas automáticas e injustificadas.

Los colectivos denuncian que estas maniobras políticas mantienen completamente congeladas seis reformas críticas de extraordinario impacto social y de seguridad jurídica, extendiendo deliberadamente sus plazos de enmiendas para evitar que se debatan y voten en el Pleno del Congreso. La radiografía pormenorizada de este bloqueo arroja datos que las organizaciones civiles tildan de intolerables en un sistema democrático saludable.

A fecha de hoy, la Mesa del Congreso acumula en su expediente un total histórico de 438 prórrogas firmadas sobre estas seis iniciativas ciudadanas, dejando los plazos de tramitación blindados y programados de antemano hasta después del periodo estival, concretamente con un horizonte de parálisis extendido hasta el próximo dos de septiembre de 2026.

Uno de los casos más flagrantes es la proposición de ley para la bajada del IVA al diez por ciento en el sector de las peluquerías y centros de estética, que bate récords con dos años y nueve meses de parálisis ininterrumpida y un rastro de 97 prórrogas semanales consecutivas.

En una situación parecida se encuentran la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal para la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios, que arrastra 30 meses de renovación continua y 91 prórrogas, así como otra iniciativa de medidas integrales para la misma problemática de la vivienda que permanece estancada en el dique seco desde hace dieciséis meses con 48 aplazamientos programados por el órgano de gobierno parlamentario.

Ley de Costas

Esta misma pauta asfixia de forma particular a la reforma de la Ley de Costas. Esta proposición de ley, remitida formalmente por el Senado tras contar con una amplia mayoría, lleva dos años y cinco meses atrapada bajo el mismo patrón sistemático en la Mesa de la Cámara, sumando ya 86 prórrogas en su expediente y prolongando el limbo jurídico sobre el litoral.

En este punto, la Asociación en Defensa de las Playas Norte de Dénia, integrada en el Frente Cívico y actuando en representación de las asociaciones litorales, lidera un clamor vecinal e institucional que recientemente ha obtenido un respaldo rotundo en el Senado mediante la aprobación de una moción que exige al Gobierno de España una moratoria total de todos los procedimientos de deslinde actualmente en curso, suspendiendo cualquier acción de reversión, caducidad o demolición que amenace la propiedad privada o los derechos concesionales consolidados de los ciudadanos.

Esta reforma costera, junto con la Proposición de Ley para la protección y ordenación de Núcleos Urbanos Tradicionales que acumula treinta y siete prórrogas en catorce meses de bloqueo, busca salvaguardar cascos históricos costeros frente a lo que senadores de la oposición (especialmente el PP) y colectivos civiles califican de expropiación encubierta y arbitraria ejecutada por vía de reglamento ministerial, esquivando el cauce de la ley y el debate de las Cortes Generales.

El mapa del bloqueo legislativo incluye también un agravio histórico sobre el colectivo de las víctimas de la talidomida, cuya proposición de ley para la exención fiscal de sus ayudas esenciales sufre una parálisis inmotivada de dos años y dos meses, traduciéndose en setenta y nueve prórrogas sucesivas fijadas por la Mesa.

Frente a toda esta acumulación de aplazamientos que mantiene paralizadas las leyes de costas, de vivienda, fiscales y de la imagen personal, el Frente Cívico aporta como evidencia empírica el caso de Instituciones Penitenciarias, cuya proposición de ley orgánica sufrió un rosario idéntico de prórrogas hasta que cesó el bloqueo artificial y fue aprobada de manera fulminante por la práctica totalidad de la Comisión de Interior, demostrando que el retraso en el resto de las iniciativas no obedece a la complejidad técnica de los textos, sino a un uso estrictamente discrecional y político de la prórroga reglamentaria.

La ofensiva conjunta del Frente Cívico y de la recién incorporada Plataforma de Afectados por la Ocupación se fundamenta no solo en una demanda social, sino en una exigencia legal de estricto cumplimiento respaldada por la reciente e histórica Sentencia 32/2026 del Pleno del Tribunal Constitucional dictada el pasado catorce de abril.

El Alto Tribunal ha determinado de forma nítida que el uso automático, reiterado y carente de motivación de las prórrogas de enmiendas desnaturaliza la función de esta potestad reglamentaria y obstruye de manera ilegítima la tramitación legislativa. Los colectivos civiles denuncian que esta situación de parálisis permanente no constituye únicamente una lentitud administrativa, sino una vulneración directa del derecho fundamental al ejercicio de las funciones representativas y de participación política de los ciudadanos consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española.