Los ocho rescatistas de Alicante en Venezuela, expertos en desastres y terremotos: "El tiempo juega en contra"

Los voluntarios de USAR-13 en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas antes de volar a Venezuela. USAR-13

El mundo tiene sus ojos puestos en Venezuela, y Alicante algunos de sus mejores rescatistas sobre el terreno para ayudar en la catástrofe que ha dejado más de 1.700 fallecidos a causa de los dos terremotos que sacudieron el país la pasada semana.

Tras múltiples cancelaciones e innumerables problemas logísticos, ocho rescatistas de Alicante y un perro de rescate están ya sobre el terreno para emprender labores de rescate en la zona afectada.

El equipo de voluntarios de la ONG USAR-13, con sede en La Nucía, está formado seis bomberos, un sanitario y un guía canino con décadas de experiencia trabajando en desastres naturales por todo el mundo.

La misión sufrió múltiples cancelaciones de vuelos y complicaciones burocráticas por el traslado de 600 kilos de maquinaria especializada, para las labores de rescate autónomas.

Pero, finalmente, el Gobierno venezolano, a través de su embajada en España, ha gestionado un vuelo para que los rescatistas y su maquinaria pesada hayan podido llegar a la ciudad de Valencia, una de las más afectadas del país.

Ahora el tiempo es su principal enemigo para encontrar supervivientes de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se produjeron el pasado miércoles y de las más de 600 réplicas que se han sucedido desde entonces.

El presidente de USAR-13, José Luis Moreno, señala que "el tiempo juega en contra. Si ahora vamos y han pasado 150 horas, con el calor infernal que hace bajo los escombros y sin hidratación, difícilmente una persona puede superarlo".

"No entendemos por qué no se nos ponen vuelos directos internacionales. Da mucha rabia cuando llegas tarde y los familiares te dicen que ayer escuchaban a sus hijos y hoy los perros no detectan nada. Te das cuenta de que han muerto porque hemos llegado cuatro o seis horas tarde. Ves a familiares escarbando con piedras hasta reventarse las manos", lamenta.

Buscar supervivientes es la prioridad, al igual que recuperar los cuerpos que todavía se encuentran sepultados bajo los más de 850 edificios derruidos por los sismos.

"Primero se trabaja donde haya posibilidad de vida. Llevamos aparatos electrónicos (TPL, cámaras, sondas) y a nuestro perro. Nosotros no nos ponemos en situación de riesgo a ciegas; primero enviamos al perro y, cuando el perro entra al edificio y ladra, decidimos que ahí hay vida y hay que trabajar. Pero también sacar a la víctima para que el familiar pueda enterrarla y continuar con su vida es fundamental", destaca.

Buscar entre escombros

Moreno se quedará en España esta vez por una lesión, pero está en contacto con el grupo de voluntarios, quienes han llevado un equipo crucial para este tipo de misiones.

Llevan entre 600 kilos de maquinaria, formada por dos equipos de rotura compuestos por un generador Honda de 2.000 W, un martillo percutor, un martillo de giro, radiales y una sierra sable para romper los escombros, ya que los equipos locales carecen de la maquinaria pesada necesaria.

"Sí o sí teníamos que salir con él; nos ofrecieron ir sin el material, pero nos negamos porque seríamos un estorbo y no podríamos trabajar. Aparte, llevamos agua para dos días y comida para cuatro o cinco, ya que tenemos que ser autónomos en los primeros días y no suponer una molestia", añade el presidente de la ONG.

Este material ha ido adquiriéndolo desde 2013, año en el que se fundó USAR-13, con donaciones y gracias a la colaboración de los ayuntamientos de La Nucía y L'Alfàs del Pi.

Expertos en catástrofes

Los rescatistas alicantinos son profesionales con experiencia en actuar en situaciones extremas y han estado en las catástrofes de Turquía, Pakistán, Sri Lanka, Haití, Perú y, de nuevo, en el último terremoto de Turquía.

La mayoría son bomberos, pero también cuentan con policías, sanitarios y personal de emergencias. La organización cuenta con 700 socios y alrededor de 50 voluntarios listos para viajar a cualquier punto del planeta donde se les necesite.

Su formación es la clave que les permite rendir en escenarios casi apocalípticos, de donde el resto de los mortales trata de huir.

"A Venezuela han ido compañeros que tienen más de 30 años de trabajo como bomberos, no tendrán problema. El problema es que empatizas mucho y piensas que algo así también podría pasar aquí, en nuestra tierra", reflexiona.

Cuestionado sobre cómo es volver a Alicante después de un desastre de esta magnitud, Moreno apunta que "a la vuelta retomas tu vida y pasas a valorar muchísimo más lo que tienes".

Una de las enseñanzas más duras en estos años es darse cuenta de que "en muchos sitios la vida parece no tener valor; en Haití sacábamos los cuerpos a la calle y pasaba un camión recogiéndolos directamente. La gente que sufre esto o está en guerra simplemente tiene que continuar hacia adelante", concluye.