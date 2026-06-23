Puente asegura que el Parque Central de Alicante podrá avanzar tras el convenio con el Ayuntamiento y Generalitat

Óscar Puente, Juanfran Pérez Llorca y Luis Barcala, en la presentación del proyecto Parque Central de Alicante. H.F.

El proyecto del Parque Central de Alicante da un nuevo paso tras el compromiso expresado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha afirmado que su desarrollo podrá avanzar con mayor rapidez una vez se firme el convenio entre las administraciones implicadas y se completen los informes técnicos necesarios.

El ministro ha realizado estas declaraciones este martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a una pregunta de Compromís.

En su intervención, ha recordado que, aunque la actuación lleva más de dos décadas sobre la mesa, el Ministerio ya ha trasladado el proyecto tanto al Ayuntamiento de Alicante como a la Generalitat Valenciana.

"Han pasado veinte años, sí, pero yo no llevo ni tres de ministro y ya he puesto en marcha el proyecto del Parque Central", ha afirmado Puente, quien ha mostrado su confianza en que la tramitación administrativa no se prolongue más allá de los informes técnicos necesarios.

Según publica Europa Press, el ministro ha precisado que el desarrollo del proyecto estará financiado íntegramente con recursos públicos de las tres administraciones participantes y ha descartado que su ejecución dependa de los ingresos derivados de la edificabilidad prevista en parte de los terrenos.

No obstante, ha reconocido que el ámbito incluye parcelas susceptibles de desarrollo urbanístico, cuya ordenación corresponde a las administraciones con competencias en esta materia.

"Hay aprovechamientos que generarán plusvalías, pero el desarrollo del proyecto Parque Central en ninguna medida va a depender de estas", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que la sociedad encargada de impulsar la actuación actuará como agente urbanizador, por lo que podrá iniciar los trabajos necesarios una vez se formalice el convenio.

Por otro lado, Puente ha anunciado que visitará Alicante el próximo lunes para reunirse con asociaciones vecinales y abordar directamente sus dudas e inquietudes sobre el proyecto. "Se han tardado veinte años, no lo voy a discutir ahora, pero esta vez va en serio", ha insistido.

La variante de Torrellano

Además, ha puesto en valor otros avances en infraestructuras para la ciudad, entre ellos la reciente declaración de impacto ambiental favorable para la variante de Torrellano.

Según ha explicado, este paso permitirá avanzar en la retirada de las vías ferroviarias de San Gabriel. "Va a ser una realidad", ha afirmado