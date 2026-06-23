El Gobierno consuma el veto a la Generalitat: impide debatir el frente común de las autonomías por la Ley de Costas

La tensión política y competencial entre el Gobierno de España y las autonomías con costa ha alcanzado su punto de máxima ebullición. En un movimiento estratégico y sin precedentes, coordinado al milímetro en los últimos días, la Generalitat Valenciana ha presentado un requerimiento formal dirigido a Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y presidenta de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. El escrito, firmado de puño y letra por el vicepresidente tercero y conseller Vicente Martínez Mus, no es una mera queja administrativa. Se trata de un órdago político de primer nivel.

La respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica a este desafío autonómico ha sido tajante, elevando la tensión institucional a niveles nunca vistos. Coincidiendo con la celebración de la cumbre este lunes 22 de junio de 2026, fuentes de la Generalitat Valenciana han confirmado que el Gobierno central ha vetado de forma fulminante la propuesta encabezada por el Consell.

A pesar de que el bloque de regiones litorales había presentado el escrito formal cumpliendo estrictamente con los plazos y requisitos que marca el reglamento interno del órgano de cooperación, la presidencia en manos del Ministerio ha decidido ignorar la petición, impidiendo que los dos puntos decisorios fueran siquiera debatidos en la reunión. Este portazo administrativo no solo confirma el "planteamiento obstructivo" que el Consell venía denunciando en sus informes internos, sino que dinamita el principio de lealtad institucional al hurtar a las comunidades autónomas el derecho reglamentario a discutir unas reformas estatales que interfieren directamente en la gestión de sus playas y su economía marítima.

Este órdago está respaldado por un potente frente común de comunidades autónomas que representan, de acuerdo con la legalidad, "al menos a la tercera parte de los miembros de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente". El objetivo es taxativo y urgente: forzar la inclusión por vía de urgencia de dos puntos "decisorios" en el orden del día de la reunión para bloquear de inmediato los planes del Ejecutivo central sobre el espacio costero y marítimo.

Este paso al frente de la Generalitat no se produce en el vacío, sino que es la consecuencia directa de un largo historial de desencuentros que arranca desde la aprobación de la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana. Tras sufrir el recurso de inconstitucionalidad de la Moncloa contra los núcleos etnológicos y denunciar que Madrid pretendía imponer una tutela impropia para "vaciar de contenido" las transferencias de gestión exigiendo informes vinculantes en todo su territorio, Valencia ha decidido pasar a la ofensiva global.

La Generalitat ha comprendido que el verdadero blindaje de su autogobierno marítimo no se dirime únicamente en los tribunales, sino frenando la maquinaria legislativa del Ministerio antes de que apruebe por Real Decreto unos cambios reglamentarios que lesionan directamente la autonomía de gestión regional.

La principal reclamación del bloque autonómico se centra en la "suspensión de la tramitación del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas". Las autonomías litorales denuncian que se enfrentan a un escenario de opacidad inadmisible por parte de la ministra Aagesen.

En el texto sobre los antecedentes de la propuesta valenciana se destapa un duro reproche institucional al asegurar que, pese a la enorme relevancia de los cambios planteados, "las comunidades autónomas no han sido informadas formalmente de su contenido en el seno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, ni se ha sometido la iniciativa a conocimiento de este órgano de cooperación".

A juicio de los firmantes, esta forma de proceder quebranta de lleno el ordenamiento actual y "las funciones que le atribuye el artículo 9 de su Reglamento Interno respecto de aquellos proyectos reglamentarios que afecten de manera directa al ámbito competencial de otras administraciones públicas".

El agravio adquiere tintes de clamor territorial cuando el propio documento recuerda la profunda transformación descentralizadora que vive España. El texto recalca que "la práctica totalidad de las comunidades autónomas litorales han asumido o se encuentran inmersas en procesos de asunción de competencias en materia de ordenación y gestión del litoral".

De hecho, la radiografía que expone el Consell valenciano ante el Ministerio es incontestable: "en concreto, de las diez comunidades autónomas con litoral, ocho cuentan ya con dichas competencias transferidas o han formalizado su solicitud, quedando únicamente pendientes la Región de Murcia y el Principado de Asturias".

Con este porcentaje abrumador de la periferia gestionando las playas, los firmantes insisten en que cualquier modificación de las reglas del juego "presenta una evidente incidencia sobre el ámbito competencial autonómico y requiere necesariamente de los mecanismos de cooperación y participación previstos".

La ofensiva no se detiene en las playas, sino que se adentra mar adentro para torpedear un segundo decreto ministerial que ha pasado inadvertido para la opinión pública pero que posee un enorme impacto económico y técnico. Se trata de la solicitud para la "suspensión de la tramitación del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas".

El Consell argumenta que este marco legal regula un potente "mecanismo de control e informe previo con capacidad para condicionar el desarrollo de numerosas actuaciones públicas y privadas". Desde la colocación de instalaciones en el fondo del mar hasta los vertidos en cualquiera de las demarcaciones marítimas españolas se ven afectados por este texto, lo que repercute directamente en competencias exclusivas autonómicas que abarcan desde los "puertos, acuicultura, pesca, medio ambiente, ordenación del territorio o infraestructuras".

Por todo ello, el escrito de la Generalitat concluye con dos resoluciones decisorias tajantes destinadas a paralizar de inmediato ambos proyectos del Gobierno. La alianza de comunidades autónomas litorales advierte que no tolerará más imposiciones sin debate y fundamenta su petición de suspender el Reglamento de Costas "al considerar que una reforma de esta trascendencia requiere un amplio consenso institucional y un escenario previo de estabilidad y seguridad jurídica, incluido, en su caso, el correspondiente debate y modificación del marco legal aplicable".