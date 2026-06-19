Las Hogueras de Alicante salvan su movilidad: los sindicatos de FGV desconvocan la huelga del TRAM del 20 al 25 de junio

Las Hogueras de Alicante han esquivado el que amenazaba con ser uno de los mayores golpes a su movilidad urbana en los últimos años. La dirección de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y los sindicatos han suscrito el decimocuarto Convenio Colectivo, un histórico acuerdo laboral válido hasta finales del año 2029.

Este entendimiento conlleva la desconvocatoria fulminante de todo el calendario de paros que se cernía sobre la red de transportes. Gracias a este paso adelante en la negociación colectiva, la capital alicantina respira aliviada y asegura el funcionamiento regular de sus conexiones ferroviarias en una de las semanas más cruciales de su calendario festivo y económico regional.

La gran consecuencia práctica de este desbloqueo se dejará notar de forma inminente, garantizando que el TRAM d’Alacant preste un servicio integral y con total normalidad de cara a la masiva afluencia de personas que se espera. La proximidad de las Hogueras de San Juan obligaba a encontrar una solución de urgencia para evitar el colapso circulatorio de una ciudad que se transforma por completo durante sus fiestas grandes.

Con la confirmación oficial del acuerdo alcanzado, se asegura el despliegue al cien por cien de los servicios especiales previstos específicamente entre el 20 y el 25 de junio. Estos servicios especiales resultan vitales para vertebrar la comunicación entre el centro urbano, las zonas periféricas y el resto de municipios, facilitando el traslado seguro de miles de foguerers, barraquers, vecinos y turistas.

El proceso que ha conducido a este resultado favorable se consolidó durante un encuentro de trabajo en el que los representantes de la dirección de la empresa pública ferroviaria y las delegaciones sindicales de UGT, CCOO de Valencia y Alicante, y el Sindicato Ferroviario de Valencia estamparon sus firmas en el documento definitivo.

Este consenso dota de estabilidad a una plantilla que llevaba tiempo reclamando mejoras estructurales. Asimismo, los sindicatos SIF y SEMAF, aunque optaron por no sumarse a la firma del convenio, decidieron suspender y desconvocar los paros previstos tras valorar positivamente el marco de entendimiento general cosechado, desactivando cualquier amenaza de huelga durante el transcurso de las fiestas más multitudinarias del territorio alicantino.

El XIV Convenio Colectivo aprobado no solo desatasca un conflicto puntual de cara al verano, sino que establece un marco duradero de estabilidad y paz social para la empresa pública durante los próximos tres años y medio. Las líneas fundamentales del documento recogen mejoras de carácter económico y social que beneficiarán de forma directa a los empleados, tanto en Valencia como en Alicante.

Estas medidas buscan modernizar las condiciones de trabajo, optimizar la conciliación de la plantilla, y asegurar que la red de transportes autonómica pueda afrontar los retos futuros de crecimiento y sostenibilidad con un capital humano motivado y respaldado por todos sus representantes.

Los efectos positivos de este entendimiento laboral no se van a circunscribir en exclusiva al ámbito alicantino, ya que la red de Metrovalencia se beneficiará con idéntica intensidad de la recuperación absoluta de la normalidad operativa. En el caso de la capital del Turia, la firma del nuevo marco regulador posibilitará restablecer todas las circulaciones habituales de metro y tranvía urbano sin sufrir alteración o reducción de frecuencias.

Esta pacificación laboral permitirá de igual modo poner en marcha el operativo y el servicio especial nocturno diseñado con motivo de la víspera de la festividad de San Juan, una noche en la que la movilidad en transporte público se vuelve indispensable para acceder a las playas y asistir a las celebraciones populares sin depender del vehículo privado.