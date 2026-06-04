Ya entró en vigor: trabajar de noche tiene un límite legal y tu jornada no puede superar las 8 horas diarias

Los trabajadores que desarrollan su actividad durante la noche cuentan con una protección específica en la legislación laboral española.

Entre otras limitaciones, la normativa establece que la jornada de los empleados considerados trabajadores nocturnos no puede superar una media de ocho horas diarias en un periodo de referencia de quince días y, además, les prohíbe realizar horas extraordinarias.

Las dudas sobre horarios, descansos, turnos o complementos salariales son frecuentes entre quienes trabajan fuera del horario diurno habitual. En estos casos, una de las mejores formas de comprobar cuáles son los derechos y obligaciones de empleados y empresas es acudir al Estatuto de los Trabajadores, que regula de forma detallada el trabajo nocturno y el trabajo a turnos.

La norma dedica el artículo 36 a esta materia y fija tanto las condiciones laborales como las medidas de protección destinadas a garantizar la seguridad y la salud de quienes prestan servicios durante la noche.

El Estatuto de los Trabajadores señala que se considera trabajo nocturno el que se realiza entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Asimismo, establece que las empresas que recurran de forma habitual a este tipo de jornadas deben comunicarlo a la autoridad laboral.

La ley también determina quién tiene la consideración de trabajador nocturno. En concreto, lo es quien realiza habitualmente al menos tres horas de su jornada diaria dentro del periodo nocturno o aquel para el que se prevé que desempeñe durante la noche una parte equivalente, como mínimo, a un tercio de su jornada anual.

Respecto al tiempo de trabajo, el texto legal es claro al indicar que "la jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de quince días". Además, añade que "dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias".

Salario y trabajo a turnos

La normativa también contempla una compensación económica específica para quienes trabajan de noche.

Según recoge el Estatuto, "el trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se determinará en la negociación colectiva".

No obstante, esta compensación puede no aplicarse cuando el salario ya se haya fijado teniendo en cuenta la naturaleza nocturna del puesto o cuando se haya acordado compensar ese trabajo mediante descansos.

En relación con los turnos, la ley considera trabajo a turnos cualquier sistema de organización en el que varios trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos siguiendo un determinado ritmo de trabajo.

Además, en las empresas con actividad continua durante las 24 horas del día, el Estatuto establece que debe respetarse la rotación de los turnos y que ningún empleado permanezca en el turno de noche durante más de dos semanas consecutivas, salvo que exista una adscripción voluntaria.

Protección de la salud

Otro de los aspectos más importantes de la regulación es la protección de la salud. El Estatuto reconoce que los trabajadores nocturnos y quienes trabajan a turnos deben disfrutar de un nivel de protección en materia de seguridad y salud equivalente al del resto de la plantilla.

Por este motivo, el empresario tiene la obligación de garantizar evaluaciones gratuitas del estado de salud antes de que el trabajador comience a desempeñar tareas nocturnas y posteriormente de forma periódica.

Asimismo, aquellos empleados a los que se les detecten problemas de salud relacionados con el trabajo nocturno tienen derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno existente en la empresa para el que resulten aptos profesionalmente.

La norma también recuerda que las empresas deben adaptar la organización del trabajo a las características de las personas y prestar especial atención a los riesgos derivados de tareas monótonas o repetitivas.

Del mismo modo, exige tener particularmente en cuenta las necesidades de descanso durante la jornada para proteger la seguridad y el bienestar de los trabajadores