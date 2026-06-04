¿Qué hay detrás del empeño de los sindicatos en derogar la ley educativa que homologa los títulos de valenciano?

Los sindicatos ANPE y CSIF aceptaron el pasado 25 de mayo la propuesta de aumento salarial presentada por la Conselleria de Educación con motivo de la huelga de docentes en la Comunitat Valenciana. Una semana después, STEPV, UGT y CCOO mantienen la huelga porque consideran que no se han satisfecho sus exigencias en varias materias: reducción de las ratios, las infraestructuras y el fomento del uso del valenciano. Un fomento del que los líderes sindicales hablan en abstracto pero que en la calle se verbaliza como la derogación de la Ley de Libertad Educativa que aprobó el Gobierno autonómico del PP a inicios de esta legislatura.

Para los manifestantes, esta ley ha recortado las líneas en valenciano, ha debilitado sus campañas de fomento y la presencia de esta lengua en el sistema educativo. Sin embargo, lo que hizo la ley es que los padres y madres de los alumnos pudiesen decidir mediante referéndum la lengua base en la que quieren que estudien sus hijos. Y de hecho, en las provincias de Valencia y Castellón fueron más los que eligieron valenciano y en la provincia de Alicante más los que escogieron castellano (83.569 votos a favor del castellano por 43.269 del valenciano).

Eso sí, hay un aspecto de la ley que aunque no se reconoce públicamente por ninguna de las partes en conflicto, está afectando económicamente a los sindicatos: la homologación de los títulos de valenciano con los cursos en la educación obligatoria y el bachillerato. Y es que la ley introdujo, en su artículo 16, un sistema de homologación automática y gratuita de los títulos de valenciano enfocado en premiar la trayectoria escolar del alumnado.

Mediante este mecanismo, quienes completen y superen la asignatura de valenciano en las diferentes etapas educativas reciben directamente su certificación oficial sin necesidad de realizar los exámenes de la Junta Qualificadora (JQCV). El sistema otorga de forma directa el nivel A2 al concluir la Educación Primaria, el B1 al finalizar la ESO, y el nivel B2 tras superar los dos cursos de Bachillerato.

Sin embargo, el gran salto cualitativo de la norma se centra en el nivel C1 (antiguo Grau Mitjà), una titulación clave para el acceso a la función pública y la docencia. La ley estipula que los estudiantes obtendrán el C1 de manera automática si finalizan el Bachillerato con una nota media en la asignatura de valenciano igual o superior a 7, o bien si alcanzan esa misma calificación de 7 o más en la materia específica de valenciano de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Además, la norma contó con un potente efecto retroactivo que permite a miles de ciudadanos que cursaron sus estudios bajo la ley estatal LOE -desde el curso 2008-2009 o 2009-2010, según la etapa- solicitar la expedición telemática de estos títulos de forma totalmente exenta de tasas.

Los sindicatos no recibían antes ingresos directos de la Generalitat Valenciana por expedir títulos, ya que la competencia exclusiva para examinar y certificar los niveles de valenciano siempre ha estado centralizada en la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià), las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y las universidades.

No obstante, sí existía (y todavía existe aunque se calcula que en menor grado después de las homologaciones automáticas), un flujo de dinero procedente de los cursos de formación que ellos mismos organizaban para presentarse a los exámenes de la JQCV. Al ser el valenciano un requisito indispensable o mérito para acceder a la función pública, miles de interinos y opositores necesitaban previamente a esta ley obtener los niveles C1 (antiguo Mitjà) y C2 (Superior). Y los sindicatos cobraban a los alumnos (con tarifas reducidas para afiliados y precios más altos para no afiliados) por esta formación.

Ahora, en cada curso lectivo se registra que en torno al 40% de los 12.000 alumnos por año que aproximadamente cursan Bachillerato, obtiene un 7 o más en la asignatura de Valenciano y pueden homologar directamente el grado C1 para futuras oposiciones. O lo que es lo mismo: el negocio de los cursos se reduciría al menos en un 40% de posibles alumnos.

Con la homologación automática por haber estudiado valenciano en el colegio o instituto (de forma retroactiva), la demanda de este tipo de cursos de preparación se ha reducido drásticamente y con ello el nicho de negocio que tenían estas organizaciones. Para un afiliado al sindicato el precio del curso podía llegar a los 60-80 euros por curso. Para los no afiliados, entre 100 y 140 euros. Por tanto, estos cursos constituían una fuente de ingresos propios y de captación de nuevos afiliados para las organizaciones sindicales.

Es desde bajo este prisma desde donde hay que observar cómo los sindicatos CSIF y ANPE han decidido desmarcarse del comité de huelga y desconvocar las movilizaciones basándose en el logro de una subida salarial de 200 euros mensuales (que se terminará de implantar de forma progresiva en enero de 2028) y la concesión de seis días de libre disposición para el profesorado. Algo que no se había conseguido en décadas.

Sin embargo, los sindicatos afines al nacionalismo y la izquierda continúan con la huelga calificando este logro de "insuficiente" pese a que sitúa a los docentes valencianos entre los mejor pagados de todo el país.