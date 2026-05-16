La Policía Británica lo confirma: esto es lo que debes hacer si te encuentras con uno de los criminales más buscados de Europa

¿Qué hacer si me encuentro con un criminal altamente peligroso? A esta pregunta han querido responder representantes de la Agencia Británica contra el Crimen (NCA) desde Alicante.

A raíz del evento para celebrar los 20 años de la Operación Captura, un programa tejido entre los cuerpos y fuerzas de seguridad de España y Reino Unido, la NCA ha aprovechado para recordar que algunos de los fugitivos más peligrosos de Europa, concretamente 12, podrían estar viviendo en España, y cualquier ciudadano puede cruzarse con ellos sin saberlo.

Durante la presentación, el representante de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), Rick Jones, advirtió de la amenaza real que suponen estos delincuentes. "Hablamos de individuos vinculados al narcotráfico, el blanqueo de capitales, delitos sexuales e incluso asesinatos", asegura.

Muchos de ellos han encontrado refugio en zonas del litoral español como Málaga, Marbella, Alicante o Tenerife. Según las autoridades, cuando estos fugitivos logran esconderse en otros países, no solo evitan la justicia, sino que contribuyen a expandir redes criminales internacionales, aumentando el riesgo para la población local.

Pero, ¿qué debes hacer si te cruzas con uno de ellos?

La respuesta inmediata de la Policía británica es la de no acercarse bajo ningún concepto. Estos individuos pueden ser peligrosos y actuar de forma imprevisible e iintentar enfrentarse a ellos o seguirlos puede ponerte en riesgo directo.

El siguiente paso es el de no alertarlos. Si sospechas que has visto a uno de estos fugitivos, evita cualquier comportamiento que pueda hacerles sospechar que han sido identificados.

En su lugar, la recomendación es contactar de inmediato con Crimestoppers, el servicio internacional que permite aportar información de forma anónima. Las autoridades insisten en que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para su localización y detención.

“El peligro que representan es significativo para las comunidades en las que se esconden”, subrayó Rick Jones durante su intervención, agradeciendo además la colaboración de las fuerzas de seguridad españolas en este tipo de operaciones.

La campaña incluye a más de una decena de fugitivos con perfiles muy diversos, desde miembros de redes de narcotráfico hasta un hombre buscado por doble asesinato o un exactor acusado de estafa. Todos ellos comparten están en busca y captura y podrían estar moviéndose por España.

La Policía recuerda además que la colaboración ciudadana es fundamental, pero siempre desde la prudencia y que lo importante no es actuar, sino avisar.