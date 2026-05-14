Reino Unido avisa a sus 12 criminales más buscados: “Os encontraremos. España no es un paraíso para los fugitivos”

Los míticos carteles del salvaje oeste de "Wanted" siguen de moda, pero reinventándose. Doce. estos son los criminales "altamente peligrosos" provenientes de Reino Unido que actualmente siguen en búsqueda activa en España y en toda Europa. Desde 2006, 96 fugitivos fueron capturados gracias a la colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad de España y Reino Unido, de los cuales 47 fueron arrestados en España.

Concretamente, la cooperación policial entre España y Reino Unido cumple este 2026 dos décadas con un mensaje que los directivos de la NCA (Agencia Nacional contra el Crimen) quieren destacar: “España no es un refugio seguro para los fugitivos”.

Así lo subrayaron este jueves responsables de ambos países durante la presentación en Alicante del balance de la Operación Captura, una iniciativa conjunta que ha permitido detener a casi un centenar de delincuentes británicos buscados por delitos graves.

El acto, organizado por el Ministerio del Interior en el hotel Meliá, reunió a representantes clave de la lucha contra el crimen organizado, entre ellos Sarah Cowley, deputy head of mission de la Embajada británica; Francisco Javier Marín, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO); Rob Jones, director de operaciones de la National Crime Agency (NCA); Mark Hallas, CEO de Crimestoppers; y Rick Jones, director adjunto internacional de la NCA.

Desde su puesta en marcha en 2006, la Operación Captura ha permitido la detención de 96 individuos implicados en delitos como asesinato, violación, narcotráfico o terrorismo. Solo en los dos últimos años, la cooperación ha facilitado la incautación de más de 10 toneladas de cocaína y la localización de un centenar de fugitivos británicos. En total, 47 de los arrestos se han producido en España, lo que confirma el papel clave del país en esta estrategia conjunta.

Durante su intervención, Sarah Cowley ha destacado la intensidad de las relaciones entre ambos países, recordando que 19 millones de británicos visitaron España en 2025, mientras que 400.000 residen en el país, el doble de los españoles residentes en Reino Unido. En este contexto, subraya que la colaboración entre cuerpos de seguridad es esencial para garantizar que “las calles británicas y españolas sean más seguras”.

El director del CITCO, Francisco Javier Marín, pone el foco en el contexto actual, marcado por un crimen organizado “más versátil y violento”, que aprovecha destinos turísticos como España para ocultarse. Frente a ello, defiende dos principios: “la justicia no tiene fecha de caducidad y la impunidad no tiene fronteras”.

Marín insistió en que permitir que el tiempo o la distancia protejan a los delincuentes enviaría “un mensaje muy peligroso” a la sociedad y a las víctimas.

En esa misma línea, recordó que muchos fugitivos continúan delinquiendo tras huir, por lo que su detención no solo repara el daño causado, sino que previene nuevos delitos. “No hay identidad falsa que resista una cooperación eficaz”, afirmó, destacando además el papel decisivo de la colaboración ciudadana anónima en numerosas detenciones.

Rob Jones, por su parte, incide en el impacto humano de estos crímenes: “Destrozan vidas, son víctimas reales que cambian para siempre”. El responsable de la NCA reiteró que quienes huyen “viven una mentira constante” y advirtió a los nuevos fugitivos incluidos en la campaña —doce en total— que serán localizados: “Si crees que has encontrado un paraíso, no has elegido el país adecuado”.

La importancia de la ciudadanía fue también subrayada por Mark Hallas, quien explicó que Crimestoppers ofrece canales anónimos, tanto en inglés como en español, para facilitar la información sin miedo a represalias. “Algunas personas dudan en acudir directamente a la policía, pero cualquier dato puede ser clave”, señaló.

12 criminales

El evento sirvió además para presentar la nueva lista de los más buscados, con individuos acusados de delitos como tráfico de drogas, agresiones sexuales, fraude o asesinato.

Entre ellos figuran nombres como Derek McGraw Ferguson, buscado por asesinato, o Alexander Kuksov, acusado de blanqueo de capitales. Las autoridades insistieron en que, en caso de reconocer a alguno de estos fugitivos, no se debe interactuar con ellos, sino comunicarlo de inmediato a través de los canales habilitados.

Alicante se mantiene como uno de los principales focos de la operación debido a la presencia de comunidades británicas, donde algunos delincuentes intentan pasar desapercibidos. Sin embargo, las autoridades advierten de que sus patrones de comportamiento suelen delatarlos y apelan a la colaboración ciudadana ante cualquier sospecha.

Dos décadas después, la Operación Captura se consolida como un modelo de cooperación internacional eficaz, basado en el intercambio de información, la confianza mutua y la implicación ciudadana. El mensaje, reiterado por todos los ponentes, es inequívoco: no importa cuánto tiempo pase ni dónde se escondan, los fugitivos serán perseguidos y llevados ante la justicia.