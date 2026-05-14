Un asesino visto en Torrevieja y un violador oculto en Benidorm: los dos británicos más buscados en España

Dos de los 12 criminales británicos más buscados de Europa han sido vistos en la provincia de Alicante en los últimos años.

Kevin Thomas Parle, reclamado en Reino Unido por homicidios cometidos en los años 2000, y John Rocks, señalado por delitos sexuales, figuran entre los 12 fugitivos que las autoridades británicas y españolas han pedido localizar en una campaña presentada en Alicante este mayo de 2026.

Unos perfiles que han vuelto a ser de actualidad debido al acto organizado por el Ministerio de Interior y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), en Alicante, con motivo de los 20 años del programa Operación Captura.

En cuanto a estos dos perfiles, testigos y reportes periodísticos sitúan avistamientos y posibles vínculos de Parle en Torrevieja y otras localidades de la Costa Blanca, y apuntan a conexiones de Rocks con Benidorm; las fuerzas de seguridad piden colaboración ciudadana para recabar pistas.

Parle

Kevin Thomas Parle está acusado por dos asesinatos en Liverpool en 2004 y 2005 y permanece fugado desde entonces; a lo largo de su huida la policía británica y varias investigaciones periodísticas han señalado que pudo viajar al sur de Europa y, en distintos momentos, haber sido visto en la provincia de Alicante.

Residentes y fuentes locales han aportado testimonios que colocan a Parle en un parque de vacaciones ubicado en Torrevieja, Mi Sol Park, donde pasó todo un verano escondido y El Albir, si bien no hay registro público de detenciones en España hasta la última actualización de la campaña de búsqueda.

Las autoridades han ofrecido recompensas como 10.000€ por datos verificados que permitan su localización y han solicitado a la ciudadanía que aporte cualquier pista por los canales oficiales.

Rocks

John Rocks figura en la lista de fugitivos buscados por delitos sexuales cometidos entre 2012 y 2022, según los comunicados que acompañan a la campaña internacional.

En la documentación y en la cobertura mediática se menciona a Benidorm y su entorno como áreas donde podría ocultarse, razón por la que las autoridades locales y nacionales han pedido especial atención y colaboración a residentes y turistas en la ciudad.

Al igual que en el caso de Parle, las referencias públicas a su presencia en la provincia proceden de investigaciones abiertas y testimonios, y no existe hasta ahora confirmación pública de detenciones en Alicante.

Coordinación internacional

La National Crime Agency del Reino Unido, con apoyo de la Embajada británica y de fuerzas españolas, ha presentado este mes de mayo una lista de 12 fugitivos a los que considera con probabilidades de ocultarse en España, especialmente en zonas turísticas con fuerte presencia de residentes y visitantes británicos como la Costa Blanca.

El objetivo es reactivar pistas, ofrecer recompensas en casos concretos y recordar que España "no es un refugio para quienes huyen de la Justicia", tal y como lo señalaba Rob Jones, director de operaciones de la National Crime Agency este jueves en Alicante.

Las autoridades subrayan la importancia de remitir información veraz y verificable por los cauces oficiales para evitar falsas alertas y posibles daños colaterales.

Qué pueden hacer los ciudadanos

Las fuerzas de seguridad piden a cualquier persona que crea haber visto a Parle, a Rocks o a otros fugitivos que no intente intervenir por su cuenta. Si la observación es inmediata, se debe llamar al 112; si se dispone de información que pueda ser útil para la investigación, conviene dirigirla a la Policía Nacional, la Guardia Civil o a plataformas de pistas anónimas que operan en colaboración con las autoridades.

Detalles como fechas, horas, direcciones exactas, descripción física, matrículas o pruebas fotográficas aumentan la utilidad de una pista.