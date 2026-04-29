Se repite el macabro final del testigo que dijo ver a dos sicarios antes del crimen de la viuda de la CAM

El empresario alicantino, testigo clave en el juicio contra Miguel López por el asesinato de su suegra, Mari Carmen Martínez (viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala), fue hallado en la tarde del martes por la Policía Nacional sepultado a dos metros de profundidad. Jesús Tavira fue, supuestamente traicionado por un empleado de origen argelino que utilizó la misma coartada que él sostuvo hace años ante el tribunal que juzgó el asesinato de Mari Carmen.

El hallazgo del cadáver de Jesús Tavira en una vivienda de la pedanía de El Bacarot cierra de forma macabra la biografía de un hombre que, durante una década, caminó por el filo de la noticia como pieza fundamental de la instrucción del crimen de la viuda de Sala.

La Policía Nacional ha confirmado la detención de cuatro personas (tres hombres y una mujer de entre 35 y 45 años) por su presunta implicación en la muerte violenta del empresario, desaparecido desde el pasado 18 de marzo.

En un retorcido giro del destino, la investigación ha revelado que el principal sospechoso, un trabajador de Tavira, intentó desviar la atención de los agentes declarando que el empresario se marchó el día de su desaparición acompañado de "dos personas". Esta afirmación supone un inquietante eco del testimonio que el propio Tavira prestó en el juicio del ‘Caso Sala’.

Tavira relató haber visto a dos personas en el escenario del crimen del concesionario Novocar, una declaración que marcó el devenir de un proceso judicial que recientemente ha visto cómo el Tribunal Constitucional ratificaba la absolución definitiva de Miguel López, suegro de la asesinada en el concesionario familiar de Novocar el 9 de diciembre de 2016. Los agentes hallaron el cadáver en avanzado estado de descomposición, envuelto y enterrado bajo más de dos metros de hormigón en un aljibe de la vivienda del principal investigado.

La saña del ataque es evidente: el cuerpo presenta múltiples heridas de arma blanca, un final sangriento que contrasta con la calculada estrategia de ocultamiento posterior. El móvil del crimen, según las primeras diligencias policiales, mezcla la traición laboral con la pura codicia, ya que a los tres detenidos principales se les imputan delitos de asesinato, daños por incendiar el vehículo de la víctima -que apareció calcinado días después en la zona norte de la ciudad- y robo con violencia, dado que el empresario portaba objetos de valor en el momento del asalto. Un cuarto varón fue arrestado por encubrimiento y daños.

Mientras la justicia cerraba legalmente el 'Caso Sala' con el amparo del Constitucional al yerno de la viuda de Sala, la crónica negra alicantina ha dictado su propia sentencia de hormigón sobre Tavira, el hombre que lo sabía todo desde su negocio de desguaces de coches sobre los negocios y llamadas que se hicieron desde Novocar.

Los dos casos no guardan relación, asegura la Policía. Apuntan a una deuda de apenas "unos miles de euros". Otras fuentes apuntan a negocios de compraventa de vehículos robados en el mercado argelino. No hay ninguna prueba, pero hace meses la Guardia Civil descubrió una nueva red de coches sustraídos en Marruecos y vendidos en Argelia (ambos países tienen cerradas sus fronteras) vía Alicante, a través del ferry que une la ciudad con Orán.

Salvo por el hecho de que en ambos el nombre de Tavira ha levantado más incógnitas que certezas. Tras años de calvario judicial, el Tribunal Constitucional anuló la orden del Supremo de repetir el juicio, ratificando la inocencia definitiva del yerno de la asesinada, Miguel López. Jesús Tavira, el hombre cuyas llamadas y testimonios fueron la base para sentar a López en el banquillo (o para absolverle), aparece enterrado bajo una losa de hormigón en su propia finca de El Bacarot.

En el juicio, Tavira aportó un testimonio que apuntaba directamente a la trama interna del concesionario Novocar, sugiriendo que el yerno de la víctima tenía un control absoluto sobre el negocio y conocía los movimientos de María del Carmen Martínez. Además, su declaración fue clave para establecer el móvil económico y las tensiones familiares, al describir cómo López se sentía desplazado por la gestión de la viuda y su hijo varón, lo que reforzó la tesis de la fiscalía sobre un posible ajuste de cuentas por el control del patrimonio familiar.

Su papel como testigo de cargo fue tan relevante que su testimonio se convirtió en el eje sobre el que pivotó gran parte de la carga probatoria durante la instrucción. Sin embargo, la historia ha dado un giro irónico y trágico. Tavira ha encontrado un final violento bajo el hormigón, marcado por una coartada falsa de "dos personas" que replica de forma casi idéntica lo que él mismo sostuvo años atrás en el estrado