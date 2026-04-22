Trabajadores de Correos abrazan la regularización masiva pero critican la falta de anticipación de la empresa

Desde este lunes 20, la vida de miles de personas migrantes está a punto de cambiar para siempre en España.

Ese día se abrió oficialmente el plazo para solicitar la regularización en nuestro país, un procedimiento que permitirá a una media de 500.000 en toda España acceder a un trabajo con contrato y a poder moverse libremente por todo el país y toda Europa de forma legal.

Ante el abrumador número de demandas, el Gobierno de España ha dividido en tres establecimientos distintos el procedimiento para las solicitudes, siendo estas las oficinas de Seguridad Social y Correos, además de las de Extranjería.

En la provincia de Alicante, figuran un total de 18 oficinas, siendo 15 de ellas sucursales de Correos, dos de Seguridad Social y una de Extranjería.

Puesto que la mayoría de las demandas tienen previsto hacerse en las oficinas de Correos, conviene pensar que los trabajadores han sido preparados para tal gestión, siendo inhabitual para ellos y ajena al tipo de gestiones a las cuales están acostumbrados.

Sin embargo, la realidad se aleja de esta utopía, y así lo refleja Juan Palazón, representante de los trabajadores de Correos en Comisiones Obreras (CCOO). "Nos están formando ahora, cuando han tenido 2 meses para hacerlo", relata.

Reivindicaciones

Es con una voz pausada que Juan Palazón atiende a EL ESPAÑOL, dejando claro que "acogemos con los brazos abiertos la regularización masiva". Sin embargo, ese entusiasmo también tiene otra cara, como lo es la de la falta, a sus ojos, de organización.

Entre sus reivindicaciones, figura principalmente la de falta de previsión y formación tardía, pues critica que la empresa ha actuado de "manera precipitada", a pesar de conocer la medida desde hace aproximadamente dos meses.

"Los certificados digitales se estaban terminando un día antes del inicio y la formación a los trabajadores se está dando de forma online en el mismo momento en que ya están trabajando y atendiendo al público", asegura el representante sindical.

Consideran que, por responsabilidad, se debió impartir una formación presencial y con mayor antelación, ya que la semana previa solo recibieron "un vídeo explicativo".

Por otro lado, consideran que no se está aprovechando la "amplia red de oficinas de Correos".

"A nivel nacional, de 2300 oficinas solo se están utilizando unas 350, y en la provincia de Alicante apenas 15 de las cerca de 80 disponibles", alega.

En este sentido, reclaman que abrir más oficinas es necesario para descongestionar el trabajo y para acercar el servicio público al ciudadano, evitando que tengan que desplazarse largas distancias.

Otro punto de reivindicación es la de los tiempos de atención "mal calculados". La empresa ha estimado que cada gestión toma unos 20 minutos, pero los trabajadores calculan que realmente se necesitan unos 30 minutos por persona, ya que hay que tomar datos y escanear uno a uno todos los documentos requeridos.

Al ser un proceso nuevo que utiliza un sistema complejo ("sistema mercurio") en el que aún no están rodados, esta falta de tiempo ya ha generado retrasos en las sucursales con mayor número de citas.

Tampoco se está garantizando la "opacidad" en la comunicación, a juicio del sindicato, pues se denuncia que la empresa no está proporcionando información de manera adecuada al personal, existiendo cierta "opacidad" en detalles operativos como los horarios en los que se están otorgando las citas previas

Por último, Palazón pone el acento en la falta de contratación de personal. Para afrontar esta nueva carga de trabajo, asegura que se ha solicitado a la empresa un aumento del 30% de la plantilla de atención al cliente.

Sin embargo, la empresa "no está realizando nuevos contratos y se está limitando a ofrecer horas extras a los trabajadores" que ya están en plantilla bajo una postura de "iremos viendo", el sindicato critica como una "falta de anticipación ante un tema serio".

El plazo para solicitar la regularización está abierto desde el 20 de abril 2026 hasta el próximo 30 de junio, bajo cita previa en las oficinas habilitadas.