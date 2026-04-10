Ya es oficial: viene la "montaña rusa térmica" a Alicante este fin de semana con cambios de temperatura de 10 grados

Tras unos días de primavera muy agradables,casi rozando temperaturas de verano, llega el desplome de temperaturas a Alicante este fin de semana.

Según prevé MeteOrihuela y la propia AEMET, en la Vega Baja y, por extensión, en Alicante, el ambiente pasará del calor casi veraniego a un descenso claro de las temperaturas entre el viernes y el domingo, con un ejemplo muy gráfico en Orihuela: 28 ºC este viernes 10, 26 ºC el sábado 11 y 19 ºC el domingo 12.

La previsión dibuja un fin de semana muy movido, con una bajada de alrededor de 9 grados en apenas 48 horas en el caso de Orihuela. MeteOrihuela ya advierte de un episodio de cambio de tiempo en el que el cielo se irá cargando y podrán aparecer chubascos, algo que encaja con la evolución de las temperaturas que se aprecia en la imagen compartida.

Ese contraste no implica frío intenso en la costa alicantina, pero sí una sensación térmica mucho más suave que la de hoy viernes, cuando todavía se esperan máximas cercanas a los 30 ºC en la zona. La clave está en que el descenso será rápido y muy notable para una sola primavera de dos días.

Qué indica la previsión

Según la predicción consultada para Orihuela, el viernes 10 se alcanzarán 27-28 ºC, el sábado 11 bajará el ambiente a valores de 23-26 ºC según la fuente, y el domingo 12 el termómetro caerá hasta unos 18-19 ºC. MeteOrihuela sitúa el viernes en 28 ºC, el sábado en 26 ºC y el domingo en 19 ºC, lo que resume bien la "montaña rusa" térmica del fin de semana.

Además del descenso térmico, el episodio vendrá acompañado de más nubosidad y posibilidad de lluvias el domingo, reforzando esa sensación de cambio brusco en menos de 48 horas. En otras palabras, se pasará de un ambiente casi de manga corta a otro bastante más fresco y variable.

Zonas donde se notará más

Aunque el ejemplo más claro es Orihuela, el aviso es extensible a otros puntos de la comarca de la Vega Baja y áreas adyacentes de Alicante. En estas zonas, la transición térmica puede notarse todavía más por la combinación de calor previo, llegada de nubosidad y posible precipitación.

Para los planes al aire libre, lo más prudente es contar con un viernes muy agradable y un domingo más incierto, con ropa algo más ligera al principio y una capa extra por si el tiempo cambia antes de lo previsto. El fin de semana, en resumen, llega con un vaivén térmico muy primaveral y bastante marcado.