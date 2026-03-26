San Vicente del Raspeig supera por primera vez los 61.000 habitantes censados y planifica su ampliación en los próximos años

San Vicente del Raspeig ha superado por primera vez la barrera de los 61.000 habitantes censados. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio inició el año 2026 con un total de 61.005 personas inscritas en el padrón.

El alcalde de la localidad, Pachi Pascual, ha valorado la cifra como un "reflejo del crecimiento sostenido de la ciudad", y ha asegurado que la tendencia positiva se mantendrá gracias a los futuros desarrollos urbanísticos planificados en distintas zonas del término municipal, como Montoyos, Castellet, Torregroses y El Pilar.

En conjunto, estos proyectos contemplan la construcción de unas 4.000 viviendas durante los próximos años, con hasta un 40 % destinadas a vivienda protegida.

Pascual ha destacado también el carácter universitario de San Vicente, que hace que su población real sea incluso superior a la registrada oficialmente: "A los vecinos censados hay que sumar un importante volumen de residentes temporales, que estimamos en más de 10.000 personas".

El primer edil ha subrayado que el Ayuntamiento trabaja para adaptar los servicios a esta realidad, con medidas como un nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos, además de la planificación de infraestructuras y equipamientos que sostengan un modelo urbano equilibrado y orientado al bienestar ciudadano y a la sostenibilidad.

Más servicios para la ciudadanía

La concejala de Informática, Mariela Torregrosa, ha anunciado una mejora en la atención a los vecinos gracias a la ampliación de los servicios de la Unidad VIDOC de la Policía Nacional, que desde febrero acude dos veces al mes al municipio. Esto ha permitido duplicar las citas disponibles para tramitar el DNI y el pasaporte sin salir de San Vicente.

Durante 2025 se gestionaron 556 documentos, y hasta el 17 de marzo de 2026 se han emitido ya 297 en las diez jornadas realizadas en lo que va de año. A estas cifras se suman 61 DNIs y 42 pasaportes expedidos en los desplazamientos realizados a la Universidad de Alicante.

Torregrosa ha adelantado, además, que la Unidad VIDOC tiene programadas nuevas visitas los días 20 y 21 de abril y otras dos en mayo, aún pendientes de confirmar.