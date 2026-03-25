El "crimen como servicio" de las mafias de Alicante para protegerse con armas de guerra: "Subcontratan grupos del Este"

Las mafias internacionales que operan en la provincia de Alicante están cada vez más militarizadas y poseen armas de guerra que no dudan en usar para asegurar sus cargamentos de droga frente a otras bandas rivales.

Más allá de la extendida delincuencia menor, con numerosos grupos dedicados al trapicheo y a la pequeña delincuencia, preocupa a las autoridades la delincuencia protagonizada por grupos organizados cada vez más violentos.

Las organizaciones modernas funcionan como empresas de servicios criminales, con una estructura clara y contactos con otras mafias que llegan a subcontratar para garantizarse protección.

El experto José Luis Gil, codelegado en España de la Asociación Europea de Analistas de Inteligencia Criminal (EACA), indica que este rearme no tiene como objetivo principal enfrentarse a la Policía, sino "hacer frente a la feroz competencia entre bandas y protegerse de los vuelcos (robos de droga entre organizaciones)".

"Anteriormente, los clanes utilizaban armas blancas, pistolas o escopetas de caza con fines intimidatorios, pero la situación ha cambiado con la llegada de mafias formadas por ciudadanos georgianos, albaneses, serbios o rusos, muchos de los cuales cuentan con formación y experiencia militar o policial en sus países de origen", advierte.

Esta situación ha derivado en lo que Europol denomina "crimen como servicio".

Gil afirma que "las organizaciones ya no necesitan ser gigantescas; en su lugar, subarriendan servicios especializados a otras mafias".

El especialista en inteligencia destaca que los clanes subcontratan protección y utilizan el anonimato de las zonas turísticas para pasar desapercibidos.

Mantienen un perfil bajo y prefieren pasar desapercibidos, estableciendo alianzas de no agresión territorial, ya que llamar la atención de las autoridades es perjudicial para el negocio.

Ataques entre clanes

Pese al riesgo para la seguridad que supone la presencia de estas organizaciones, el especialista apunta que "utilizan la violencia instrumental".

"Cuando cometen un acto violento público, como un asesinato a plena luz del día o en un aparcamiento, lo hacen con un propósito comunicativo claro: enviar una advertencia a bandas rivales, mantener la cohesión interna o realizar un ajuste de cuentas ejemplarizante", manifiesta.

Cometer estos crímenes de forma visible evita tener que repetirlos en el futuro, consolidando el respeto hacia la organización, ya que, "de no responder a un ataque, correrían el riesgo de ser devorados por la competencia", explica Gil.

Mafia magrebí

Una de las mayores preocupaciones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son las cada vez más peligrosas y profesionalizadas mafias magrebíes en la provincia, formadas por argelinos y marroquíes.

"La buena conexión de la provincia con Argelia hace que lleguen muchos criminales argelinos; las organizaciones marroquíes, provenientes en gran medida de la zona del Rif (principal área productora de hachís), funcionan por clanes familiares o lazos sociales extensos", sostiene el codelegado en España de EACA.

Las grandes mafias controlan rutas internacionales por las que introducen la cocaína en Alicante y, una vez la mercancía llega, la venden a clanes locales.

Estos intermediarios asumen los riesgos y conflictos derivados de la distribución y el menudeo, problemas en los que las organizaciones transnacionales no intervienen.

Así, en los últimos meses se ha detectado a grupos magrebíes introduciendo armas de guerra por el Estrecho para proveer de armas a los narcos de la Costa del Sol.

Sin embargo, en la provincia tienen su propio armamento o subcontratan a otras mafias gracias a la proliferación de grupos armados del Este de Europa a lo largo del territorio.

"Por ejemplo, un grupo gallego puede proveer narcolanchas en el Estrecho, o una mafia armada de Europa del Este puede ser contratada para escoltar y proteger furgonetas cargadas de hachís durante un desembarco en la playa", resalta el experto.

"Estas redes utilizan las mismas rutas tanto para el tráfico de migrantes como para la introducción de droga en la Península", añade.

Gil indica que "realizan viajes de ida y vuelta: las embarcaciones traen inmigrantes y hachís hacia las costas de Alicante, Almería o Murcia, y en ocasiones aprovechan el viaje de regreso para transportar bienes robados a África, o directamente abandonan las lanchas en la costa".

En este sentido, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional desarticularon en mayo de 2025 una banda asentada en Alicante, formada mayoritariamente por ciudadanos de origen argelino, que transportaba cocaína y pastillas de drogas sintéticas desde la costa alicantina hasta Argelia.

El negocio era redondo: a la ida llevaban droga y, a la vuelta, traían migrantes, a quienes cobraban entre 6.000 y 10.000 euros por persona.