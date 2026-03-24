Pérez Llorca presenta el Plan Estratégico Aeroespacial 2026-2030 para potenciar la innovación y el empleo

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que el Plan Estratégico del Sector Aeroespacial de la Comunitat Valenciana 2026-2030 situará a la región como referente mediterráneo en innovación y desarrollo aeroespacial, impulsando la creación de empleo cualificado, la atracción de inversión y el crecimiento del peso valenciano dentro de la industria europea del sector.

Según ha explicado el jefe del Consell, este plan “define de forma clara nuestra voluntad de promover con decisión la innovación tecnológica, el talento y la cooperación público-privada para convertir a la Comunitat en un polo internacional capaz de diseñar, producir y comercializar soluciones aeroespaciales propias”.

El president ha subrayado también que esta estrategia “nos permitirá reforzar nuestra presencia en el panorama internacional, fortalecer nuestras capacidades industriales y tecnológicas y generar empleo de calidad para las próximas generaciones”.

Pérez Llorca ha recordado que el sector aeroespacial en la Comunitat “es una industria emergente en constante expansión” que en la última década ha crecido cerca de un 48% en número de empresas, alcanzando actualmente 90 compañías, con una facturación conjunta de 735 millones de euros y 1.680 empleos directos.

Por ello, ha señalado que la Generalitat impulsa este Plan Estratégico para consolidar ese crecimiento mediante la innovación, la sostenibilidad y la colaboración público-privada.

Tres ejes de actuación

El Plan se articula en torno a tres grandes líneas.

- Innovación: elevar el nivel tecnológico e invertir en proyectos de alto valor añadido, fomentando la excelencia científica, la cooperación y la innovación constante.

- Sostenibilidad: avanzar hacia la descarbonización mediante el desarrollo de tecnologías limpias, combustibles sostenibles, materiales avanzados y sistemas de propulsión de nueva generación.

- Colaboración público-privada: aprovechar la red de empresas líderes, centros tecnológicos, universidades y administraciones de la Comunitat para impulsar un ecosistema competitivo y cohesionado.

Pérez Llorca ha insistido en que “no basta con innovar en los sectores tradicionales como el calzado, el textil o el juguete; debemos abrirnos a las industrias de alta tecnología y mayor valor añadido”.

En esta línea, ha hecho un llamamiento a empresas, instituciones académicas, administraciones y sociedad civil a “unir esfuerzos, compartir una visión común y trabajar juntos por un modelo económico capaz de anticipar y superar los nuevos retos del sector”.

El president ha recordado que la Comunitat Valenciana dispone de infraestructuras singulares en Europa, como los laboratorios de la Agencia Espacial Europea y el Consorcio Espacial Valenciano ubicados en la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, además del centro de incubación de startups espaciales del Aeropuerto de Castellón.

También ha citado instalaciones clave como el Aeródromo de Siete Aguas, el Puerto de València y las universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche, destacadas en los ámbitos de la robótica, la electrónica y la automatización.

Por último, ha puesto en valor que “la Comunitat es la única región europea con una empresa privada con acceso directo al espacio, la ilicitana PLD Space, con la que la Generalitat colabora para ofrecer nuevas oportunidades formativas a los jóvenes y consolidar el futuro del sector aeroespacial valenciano”.