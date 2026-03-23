Veolia refuerza su compromiso con la sostenibilidad y el acceso equitativo al agua

Durante los últimos años, Veolia y sus empresas mixtas, responsables de la gestión del ciclo del agua en cerca de un centenar de municipios de la Comunitat Valenciana, han convertido la innovación y la transformación digital en los pilares de su estrategia para garantizar un servicio de agua potable de calidad al conjunto de la ciudadanía.

El acceso al agua corriente en los hogares españoles, iniciado a mediados del siglo XIX y consolidado en el XX, supuso un cambio decisivo en la vida cotidiana, especialmente para las mujeres, que pudieron emplear el tiempo liberado en su educación, en el trabajo remunerado o en el cuidado familiar en mejores condiciones.

En reconocimiento a este impacto, Naciones Unidas dedica este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, al vínculo entre el agua y la igualdad de género en la gestión de los recursos hídricos, como elemento esencial para un acceso justo y sostenible. Veolia comparte plenamente este objetivo y trabaja activamente para hacerlo posible mediante soluciones innovadoras y alianzas estratégicas.

El lema elegido este año, "Donde fluye el agua, crece la igualdad", pone de relieve el papel de las mujeres en la gestión del agua y su importancia para avanzar hacia modelos más equitativos y sostenibles.

La historia del desarrollo de infraestructuras hídricas ha sido decisiva para el progreso de España y, en particular, de la Comunidad Valenciana. Pese a contar hoy con servicios de agua de gran calidad, el país se enfrenta a una presión hídrica creciente provocada por el cambio climático.

Las sequías prolongadas y las lluvias torrenciales afectan de forma desigual a las poblaciones vulnerables, lo que convierte a la economía circular, la regeneración del agua y las energías renovables en prioridades estratégicas de futuro.

Gestión sostenible

Veolia y sus empresas mixtas —Aigües de l’Horta, Aigües de Paterna, Aigües de Cullera, Agamed, Aguas de Elche y Aguas de Alicante— son un referente internacional en servicios de agua, energía y residuos, con fuerte implantación local.

Gracias a su conocimiento técnico y su capacidad operativa, la compañía impulsa una gestión eficiente e inclusiva basada en la innovación, las alianzas público-privadas y el diálogo territorial. Un ejemplo evidente es Benidorm, ciudad líder en eficiencia hídrica en España, que alcanza un índice de aprovechamiento cercano al 96%.

Igualdad y acceso universal

Veolia promueve la sostenibilidad y la cohesión social garantizando el acceso al agua como derecho fundamental. Desde 2012, aplica medidas pioneras como fondos y tarifas sociales para apoyar a colectivos vulnerables, mucho antes de que la ley lo exigiera. Su plan de acción social se vertebra en tres ejes: educación, empleabilidad y comunidades sostenibles.

Entre sus iniciativas destaca el Pacto Social de Veolia, un modelo de participación conjunta con actores sociales, económicos e institucionales que renueva cada año sus compromisos para ampliar el impacto positivo.

También sobresale el programa OLA, desarrollado junto a Cruz Roja desde 2020, que ofrece itinerarios personalizados de inserción laboral y empoderamiento, especialmente dirigidos a mujeres beneficiarias del fondo social del agua.

Este proyecto, basado en cinco pilares —atención básica, apoyo psicosocial, empleabilidad, coordinación local y evaluación de resultados— alcanzó un 82% de participación femenina en 2025 y ha demostrado su efectividad en municipios como Alicante o Torrevieja.

Innovación y digitalización

Veolia lidera la modernización del sector del agua en España integrando herramientas tecnológicas de vanguardia que permiten afrontar los retos actuales de la escasez hídrica, el cambio climático y la seguridad sanitaria.

Su enfoque combina digitalización, economía circular y colaboración con universidades, centros tecnológicos y start-ups, impulsando proyectos que fortalecen la resiliencia de los territorios.

Una de sus piezas clave es Hubgrade, su ecosistema digital que utiliza gemelos digitales, inteligencia artificial y análisis predictivo para procesar más de 60 millones de datos diarios, optimizando la gestión del agua en tiempo real.

En la Comunitat Valenciana, cuenta con dos centros de operaciones: uno en Benidorm (Costa Blanca) y otro en la ciudad de Valencia.

Veolia ha sido líder en los PERTEs de digitalización del agua, con 17 proyectos cofinanciados por el Ministerio para la Transición Ecológica y l fondos NextGenerationEU.

Estas actuaciones beneficiarán a más de 6,2 millones de personas en 209 municipios, generando 1.457 empleos en toda España. En la Comunitat Valenciana, se gestionan casi 17 millones de euros en proyectos que llegarán a ciudades como Paterna, Cullera, Elche y Alicante antes del verano.

Además, la regeneración y el reúso del agua, junto con la valorización de residuos, la eficiencia energética y la protección de la biodiversidad, son ejes fundamentales de proyectos emblemáticos en la región: el Parque de la Marjal de Alicante, el proyecto Guardian para prevenir incendios en el Parque Natural del Túria, los tanques de tormenta en Torrevieja o la reutilización del agua en la industria mediante el proyecto Innocua.