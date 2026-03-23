La jueza que investiga las VPP de Les Naus cita a declarar a tres responsables de Vivienda de la Generalitat

Residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante. Fraorgi

La investigación sobre la adjudicación de viviendas públicas protegidas (VPP) en el residencial Les Naus de Alicante da un nuevo paso.

La titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha dictado una providencia en la que cita a declarar como testigos a tres altos cargos de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana.

Las declaraciones están previstas para el 15 de abril y afectarán al director territorial de la Conselleria en Alicante, a la jefa del Servicio Territorial de Vivienda y al secretario territorial adjunto de Vivienda, según confirman fuentes judiciales.

La citación responde a una petición formulada por la Fiscalía, que impulsa las diligencias abiertas para esclarecer posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de las VPP del complejo residencial.

Además, la jueza ha ordenado remitir un oficio a la Conselleria para que aclare quiénes participaron en la elaboración de varios informes incorporados al procedimiento.

En concreto, el tribunal solicita saber si dichos documentos fueron redactados únicamente por el secretario territorial adjunto de Vivienda, o si intervinieron otros empleados públicos. En este último caso, la Conselleria deberá identificar a esas personas y precisar los cargos que ocupan dentro de su organigrama.

La causa, todavía en fase de instrucción, examina cómo se llevó a cabo la adjudicación de las viviendas del residencial Les Naus, promovido como parte del parque público autonómico.

La comparecencia de los tres responsables autonómicos será clave para esclarecer el papel de los distintos departamentos de la Generalitat en la gestión de estos inmuebles y determinar si existieron posibles irregularidades administrativas o decisiones fuera de procedimiento.

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