Dos detenidos en Elda por contratar fraudulentamente suministros eléctricos a nombre de otra persona

La Policía Nacional ha arrestado en Elda (Alicante) a dos hombres de 22 y 27 años acusados de estafa, usurpación de identidad y falsedad documental.

Según la investigación, los detenidos realizaron varias contrataciones de electricidad a nombre de un ciudadano sin su consentimiento, utilizando sus datos personales para domicilios repartidos por distintos puntos del país que no le pertenecían.

El caso se destapó cuando la víctima, un vecino de Elda, comenzó a recibir llamadas de una empresa de recobros que le reclamaba una deuda cercana a los 700 euros por cinco contratos de luz.

Al comprobar que esos contratos correspondían a viviendas totalmente ajenas a él, decidió acudir a la Policía Nacional para denunciar los hechos. Durante sus gestiones personales descubrió, además, que su nombre figuraba en una lista de impagos.

Las pesquisas realizadas por agentes de la Comisaría de Elda-Petrer permitieron determinar que todas las contrataciones sospechosas se realizaron en febrero de 2025 a través de un mismo comercial de una empresa colaboradora de una comercializadora eléctrica con sede en Alicante.

Por cada contrato, los responsables recibían comisiones a nombre de la víctima y de las direcciones contratadas.

Cuatro de las cinco viviendas estaban ubicadas fuera de la provincia, y en los contratos también se usaron datos bancarios de otras personas, algunas con vínculos con esos inmuebles, pero igualmente ajenas a las gestiones fraudulentas.

El procedimiento empleado consistía en formalizar los contratos mediante autorizaciones electrónicas firmadas por SMS. Uno de los implicados —empleado autónomo que trabajaba desde su domicilio y que ya había sido detenido por hechos similares en 2015— era quien recibía los mensajes y confirmaba la contratación haciéndose pasar por los titulares legítimos.

Los investigadores concluyeron que la motivación de los presuntos autores era multiplicar al máximo las contrataciones durante las campañas comerciales para obtener el mayor número posible de comisiones. Finalmente, los dos sospechosos fueron detenidos y puestos a disposición de los juzgados de instrucción de Alicante.