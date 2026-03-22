Torrevieja declara dos días de luto oficial por el asesinato de la niña de 3 años presuntamente a manos del padre

El suceso ha tenido lugar en una vivienda del casco urbano de Torrevieja. A.R.

El Ayuntamiento de Torrevieja ha decretado dos días de luto oficial por el asesinato de la pequeña de 3 años presuntamente a manos del padre, que después se quitó la vida en su vivienda ubicada en el casco urbano de la localidad.

El luto oficial estará vigente los días 22 y 23 de marzo desde las 00:00 horas de la madrugada de este domingo. Durante este periodo, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta en señal de respeto y duelo.

Además, el Consistorio ha organizado un minuto de silencio, que está teniendo lugar desde las 12:00 horas de este 22 de marzo en el Ayuntamiento de Torrevieja. "Invitamos a vecinos a sumarse a este acto de recogimiento y condena, como muestra del compromiso colectivo con una sociedad más justa, segura y libre de violencia", explicaba el comunicado.

El alcalde de Eduardo Dolón compareció este sábado en representación de toda la corporación municipal para informar sobre el suceso. Según trasladó, basándose en la información oficial de la Guardia Civil, los cuerpos sin vida de un hombre de unos 40 años y de su hija de 3 años fueron hallados en un domicilio del casco urbano alrededor de la una de la madrugada de este 22 de marzo.

La intervención policial se produjo después de que la madre de la menor, de 36 años y expareja del fallecido, alertara a la Guardia Civil la noche anterior.

En este sentido, el primer edil subrayó que "no existían denuncias previas de malos tratos entre ellos", un dato relevante dentro de la investigación y del sistema de seguimiento VioGén.

Sin embargo, una vecina del mismo complejo residencial ha contado a EL ESPAÑOL de Alicante que el padre habría amenazado previamente a la madre con hacerle algo a la niña si no abandonaba a su actual pareja.

Ambos llevaban cerca de dos años separados y desde entonces era el padre el que vivía solo en esa vivienda de la urbanización Los Naranjos.

La madre, que no reside en Torrevieja, habría sido ingresada en el Hospital de la localidad con un ataque de ansiedad tras enterarse de lo ocurrido.

Investigación en curso

Dolón explicó que la investigación estaba siendo llevada a cabo por el equipo de Mujer y Menor de la Guardia Civil de Alicante junto a la Policía Judicial. Según los primeros indicios, todo apuntaba a "un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor".

El alcalde insistió en que se estaba a la espera de que los investigadores ratificaran todos los extremos del caso, mientras continuaban las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido.

Respuesta institucional

En cuanto a la actuación municipal, el regidor detalló que el Ayuntamiento activó de forma inmediata tres equipos de intervención. Él mismo, junto al concejal de Bienestar Social y la coordinadora de servicios sociales, se desplazó al hospital de Torrevieja para ofrecer apoyo al equipo de psiquiatras que atiende a la madre y a sus familiares.

De forma paralela, otros concejales coordinaron la seguridad con los juzgados y la respuesta sanitaria con la dirección del hospital.

El alcalde señaló además que, dado que la madre no residía en la ciudad, se puso a su disposición toda la asistencia necesaria y ya se trabajaba con otras administraciones para que "de forma coordinada con toda la asistencia previa que hemos realizado en el ámbito municipal se continúe con la asistencia de la misma".

Finalmente, Dolón trasladó el sentir unánime del Ayuntamiento, mostrando su "más profunda condena, consternación y, por supuesto, un dolor inmenso" ante este trágico suceso.

El primer edil concluyó que el consistorio quedaba a la espera de la evolución de la investigación para dar respuesta a las demandas ciudadanas y determinar las acciones institucionales correspondientes, como la convocatoria de actos de condena o la declaración de luto oficial. Finalmente, se han decretado dos días de luto oficial por el asesinato.