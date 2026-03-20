Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años en un embalse de Alicante tras desaparecer el 15 de marzo

El cadáver de un hombre de 47 años, cuyo rastro se perdió el pasado 15 de marzo en el municipio murciano de Fortuna, fue hallado este viernes en el embalse de La Pedrera, dentro del término municipal de Jacarilla (Alicante). El hallazgo se produjo durante un operativo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil en los últimos días, según informa Efe.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, la investigación continúa abierta para determinar las causas del fallecimiento. No obstante, los primeros indicios recabados descartan tanto una muerte violenta como la implicación de terceras personas, a la espera de los resultados de la autopsia.

El desaparecido, de nacionalidad española, fue identificado por un familiar tras su localización. Su desaparición se produjo en una zona cercana al canal del trasvase Tajo-Segura, a la altura de Fortuna (Murcia).

Desde el primer momento se activó un amplio dispositivo de búsqueda, liderado por la Guardia Civil y desplegado a lo largo del trasvase, entre las provincias de Murcia y Alicante. Los equipos rastrearon túneles, acueductos y zonas abiertas en busca de cualquier rastro.

El operativo ha contado con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que redujo el caudal del canal para facilitar las labores de inspección.

Finalmente, el uso de un dron del cuerpo permitió localizar el cadáver este viernes por la mañana en una zona del desagüe que conecta el trasvase con el pantano de La Pedrera. El Grupo Especialista de Actividades Subacuáticas (GEAS), con el apoyo de los bomberos, se encargó de extraer el cuerpo del agua.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.