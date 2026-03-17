Una cuidadora roba 100.000 euros de joyas al anciano que atendía aprovechando su ingreso en el hospital

La Guardia Civil investiga a una cuidadora y a otras cinco personas acusadas de haber sustraído 100.000 euros en joyas y lingotes de oro a un hombre octogenario al que atendía, aprovechando su ingreso hospitalario.

Según informa Efe, un día después de ser hospitalizado, la cuidadora acudió al domicilio del anciano, en Sant Joan d’Alacant (Alicante), acompañada de una amiga y una tercera mujer.

Al no conseguir abrir la caja fuerte que guardaba los objetos de valor, pidieron ayuda al marido de una de ellas y, entre todos, la trasladaron en coche hasta la vivienda de este en Alicante.

Ya en ese lugar, con la colaboración de otro individuo, lograron forzar la caja fuerte y hacerse con su contenido. Parte de las joyas fueron vendidas posteriormente en establecimientos de compraventa de metales preciosos de la provincia, mientras que los lingotes de oro habrían acabado en el mercado negro.

Cuando el anciano regresó del hospital, discutió con la cuidadora al pedirle un anillo que no aparecía en la casa. Tras despedirla por falta de confianza, descubrió la ausencia de la caja fuerte y presentó denuncia junto a su hija. Para entonces, la mujer ya se había fugado a Honduras.

Los agentes han detenido a cinco implicados, varios de ellos con parte de las joyas robadas en su poder. Se les imputan delitos de robo con fuerza en vivienda mediante el uso de una llave falsa, pertenencia a grupo criminal y las agravantes de abuso de confianza y aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.