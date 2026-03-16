María Cristina, notaria: "Cuando uno de los cónyuges fallece sin testamento, la ley llama a la herencia a sus padres"

Un montaje con la imagen de un funeral y la notaria María Cristina.

Cuando uno de los miembros de un matrimonio fallece sin haber hecho testamento, la ley no sitúa automáticamente al cónyuge como heredero universal.

En los casos en los que la pareja no tiene hijos, la normativa establece que los primeros llamados a la herencia son los padres del fallecido.

Así lo explica la notaria afincada en Alicante María Cristina Buendía en sus redes sociales, quien recuerda que el cónyuge viudo no queda completamente desprotegido, pero su derecho se limita al usufructo de la mitad de la herencia.

La muerte de un familiar cercano es uno de los momentos más duros que puede atravesar una persona. Al dolor por la pérdida se suma, además, la necesidad de afrontar numerosos trámites administrativos y legales.

Herencias, facturas pendientes, deudas o cambios de titularidad forman parte de un proceso que, en muchas ocasiones, llega cuando la familia aún está asimilando la ausencia.

En ese contexto, contar con el asesoramiento adecuado resulta fundamental. Acudir a un notario permite ordenar la documentación, entender los derechos de cada heredero y evitar conflictos entre familiares. Su intervención suele ser clave para dar seguridad jurídica a todo el proceso.

Los notarios son funcionarios públicos especializados en derecho que se encargan de dar fe de actos y contratos, asesorar a los ciudadanos y garantizar que determinados documentos tengan plena validez legal.

Entre sus funciones más habituales se encuentran la redacción de testamentos, la firma de compraventas, la constitución de sociedades o la gestión de herencias.

La notaria María Cristina Buendía, con despacho en Alicante, ha logrado acercar esta profesión a la ciudadanía a través de las redes sociales y de su podcast 'Doy Fe', donde explica de forma sencilla cuestiones jurídicas que afectan a la vida cotidiana.

En uno de sus últimos contenidos publicados en Instagram aborda una duda habitual: qué ocurre cuando uno de los miembros de una pareja fallece sin haber otorgado testamento.

Si no hay testamento

Buendía explica que muchas parejas sin hijos comparten vivienda, hipoteca y proyecto de vida, y dan por hecho que, si uno fallece, el otro heredará automáticamente todo. Sin embargo, advierte de que en el Derecho Común no sucede exactamente así.

Según detalla la notaria, cuando una persona muere sin testamento, "la ley llama a la herencia a los padres del fallecido".

En estos casos, añade, el cónyuge viudo no queda totalmente desprotegido, pero su derecho se limita al usufructo de la mitad de la herencia, lo que significa que puede usar esos bienes, aunque no sea su propietario pleno.

La situación cambia de forma significativa si existe testamento. Tal y como explica Buendía, este documento permite organizar la herencia de manera que el cónyuge quede mucho más protegido. "Tu pareja puede atribuir al cónyuge la mayor parte de los bienes en plena propiedad", señala.

En ese escenario, los padres del fallecido solo conservarían su derecho a la legítima, que se limita a una tercera parte de la herencia.