Brutal agresión a un profesor en Alcoy (Alicante): madre e hijo acusados de arrancarle un trozo de la oreja de un mordisco

Centro de Alcoy en el que ha tenido lugar la agresión. Google Maps

Una madre y uno de sus hijos, de 17 años, han sido detenidos este viernes en Alcoy (Alicante) tras propinar una brutal agresión contra un profesor de la ciudad.

Ambos han sido acusados de haber agredido y arrancado un trozo de oreja de un mordisco al docente de un centro educativo de Alcoy durante una discusión antes de ser separados por la policía.

Según han informado a EFE fuentes próximas al caso, los hechos han ocurrido después de que la madre y el menor acudieran al centro porque se había producido con anterioridad una incidencia entre un alumno -otro hijo de la mujer- y el docente.

En el momento en el que han intervenido los agentes, los supuestos agresores estaban inmovilizando al profesor con la técnica del mataleón, además de dándole patadas y puñetazos.

Las mismas fuentes han señalado que todavía no saben quién de los dos arrestados ha propinado el mordisco en la oreja del docente, quien permanece en un hospital para que los facultativos traten de reconstruirle la parte arrancada.

Los dos detenidos se encuentran en dependencias policiales para que los agentes puedan esclarecer el suceso.