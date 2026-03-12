Detienen a dos yihadistas en la Comunitat Valenciana en los primeros dos meses de 2026

Una mexicana detenida por delitos relacionados con el terrorismo yihadista en Alicante en 2024. Comisaría General de Información

Con tan solo dos meses de 2026 cumplidos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya han descubierto, localizado y arrestado a dos personas por delitos relacionados con el terrorismo yihadista en la Comunitat Valenciana.

Los sospechosos han sido descubiertos en la ciudad de Valencia en dos operaciones, según el Ministerio del Interior.

La primera de ellas se realizó el 26 de enero y terminó con la captura del primer fundamentalista islámico, de acuerdo con el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

La segunda detención se produjo días después, el 7 de febrero, en otro punto de la capital autonómica.

En lo que va de 2026 ya se han realizado 16 operaciones en la lucha contra el terrorismo islámico, de las cuales 15 han tenido lugar en territorio español y han terminado con 17 detenidos.

Así, Interior ha llevado la lucha más allá de las fronteras españolas y detuvo a otro extremista en una operación fuera del país este mismo año, según datos del ministerio hasta el 25 de febrero.

A este ritmo, España rondaría su récord histórico de casos tras el 11-M, que fue registrado el pasado curso con 100 arrestos en suelo español.

Por su parte, la Comunitat Valenciana igualaría los datos de 2025, cuando registró un alarmante aumento con 13 yihadistas detectados entre Alicante y Valencia.

El territorio valenciano fue la segunda autonomía con más detenidos, solo por detrás de Cataluña (33) y empatada con Madrid.

En la provincia de Alicante hubo tres detenidos (Crevillente y Calpe), y en Valencia diez.

Cambio de perfil

Los nuevos terroristas poco tienen que ver con la imagen clásica que se tiene del terrorista yihadista.

Como explica el experto José Luis Gil, codelegado en España de la Asociación Europea de Analistas de Inteligencia Criminal (EACA), "la mayoría de detenciones se hacen por ensalzamiento del terrorismo y por radicalización online".

"Ya no hay una figura como podía haber antes de un imán que va intentando adoctrinar, sino que se hace a través de las redes sociales", añade.

El especialista sostiene que la mayoría son conversos e incluso, en muchos casos, son personas que ni siquiera profesan la religión musulmana.

"Hay personas que presentan problemas psicológicos muy graves y buscan refugio donde no deben buscarlo", sostiene José Luis Gil.

Así, advierte de que "los perfiles van cambiando mucho: no te sirve, a lo mejor, el perfil del radicalizado en Ceuta o en Algeciras para uno que lo hace aquí o en Madrid".