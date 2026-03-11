El rastro de 'Dinamita Montilla', el asesino de TikTok, en Alicante: mató y violó a Esther tras conocerla en el albergue

La provincia de Alicante ha llegado a los dispositivos de millones de personas en todo el mundo no por sus encantos, sino por su papel protagonista en un crimen de El asesino de TikTok, la docuserie que arrasa en Netflix.

La docuserie true crime española de dos episodios revive el caso de José Jurado Montilla, “Dinamita Montilla”, y la desaparición y asesinato de Esther Estepa, quienes se conocieron en el albergue municipal de Alicante.

Se estrenó en Netflix el 6 de marzo de 2026 y en pocos días se ha colocado como la serie más vista en España y ha entrado en el Top 10 global de la plataforma.

La producción repasa los detalles de una desaparición en 2023 que resultó ser un crimen en el que la provincia juega un papel crucial.

Esther Estepa, sevillana de 42 años, llevaba tiempo viviendo de forma precaria en la Comunidad Valenciana, con etapas en Elche, Santa Pola y la ciudad de Alicante.

En el albergue municipal de Alicante conoció a José Jurado Montilla, malagueño, alias “Dinamita Montilla”, un asesino en serie condenado en los años 80 por cuatro homicidios en Málaga.

Cumplió 28 años de una condena de más de 120 años y salió en libertad en 2013.

Desde 2023 se reinventó como tiktoker nómada, grabando sus rutas a pie por España, un rastro digital que sería clave en la investigación del caso.

Recorrido por Alicante

Esther y Montilla se conocieron en agosto de 2023 en el albergue municipal de Alicante, un refugio para personas sin hogar donde ambos se alojaban.

A partir de ahí recorrieron juntos la provincia de Alicante y la costa: desde la zona de Torrevieja hacia llegar a Dénia, todo ello documentado en sus TikToks.

Posteriormente hicieron una caminata de 37 km de Dénia a Gandía. Esther llegó con la pierna inflamada y dolor de cabeza. Montilla llamó al 112 y la ambulancia la llevó a un centro de salud.

Esther recibió el alta al día siguiente y desapareció. Días después, la madre empezó a recibir mensajes extraños desde su móvil que resultaron haber sido escritos por Montilla.

Uno de los datos más escalofriantes del caso es que Montilla regresó al lugar del crimen original y, meses después, publicó vídeos desde Alicante en su cuenta de TikTok en zonas en las que había estado con Esther y contando lo preocupado que estaba por encontrar a su amiga.

Hallazgo del cuerpo

Mientras Esther aún estaba desaparecida, Montilla fue detenido en mayo de 2024 en una pedanía de Badajoz por el asesinato de David, un estudiante de ingeniería informática de 21 años cuyo cuerpo fue hallado con disparos de escopeta en los Montes de Málaga en agosto de 2022.

En febrero de 2024, dos senderistas encontraron un cráneo humano entre la maleza en un terreno situado entre la carretera de la playa de Gandía y la N-332. Meses después, las pruebas de ADN confirmaron que pertenecía a Esther Estepa.

En junio de 2024, la policía localizó el cuerpo esqueletizado completo en el mismo cañaveral, junto con su ropa y documentación.

Un informe forense de noviembre de 2025 concluyó que Esther fue violada antes de ser asesinada, basándose en fotografías halladas en el teléfono móvil de Montilla.

El afán por registrarlo todo con su móvil ha sido la perdición de 'Dinamita Montilla'. Porque en su terminal aparecieron una serie de 7 fotografías en las que los investigadores determinaron que aparecía el cuerpo semidesnudo de una mujer, identificada sin duda como Esther, siendo agredida sexualmente.

Montilla se encuentra actualmente en prisión provisional y es el principal sospechoso del crimen. Siempre ha negado el crimen de Esther y de David, manteniendo que fue condenado "inocentemente" por los asesinatos de los años 80 y que solo mató a uno en defensa propia.