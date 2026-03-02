El Consell acusa a Sánchez de "negligencia" con el agua regenerada tras perder los fondos europeos para 'Vertido 0'

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, y el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, reúnen en Alicante a alcaldes y comunidades de regantes para denunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha dejado perder" hasta 350 millones de euros en fondos europeos vinculados al proyecto ‘Vertido 0’ en las EDAR de Monte Orgegia y Rincón de León.

El encuentro también ha servido para reclamar alternativas inmediatas que permitan ejecutar unas obras declaradas prioritarias por el Congreso en 2023.

Toni Pérez defiende el encuentro como una reunión "importantísima para el presente y el futuro de la provincia" y, en particular, para una comarca que asiste "incrédula" a la pérdida de la financiación europea prevista para modernizar las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León.

El presidente de la Diputación recuerda que ‘Vertido 0’ nace con la "imperiosa necesidad" de mejorar ambientalmente la bahía de Alicante y de aprovechar el agua regenerada para el regadío, y ha lamentado que, pese a existir "financiación y compromiso", "se ha llegado tarde" al plazo fijado por Bruselas.

Pérez señala al Gobierno central como responsable del "impulso" que nunca llegó, al subrayar que era el Ministerio quien debía activar los recursos europeos y cumplir los calendarios, y ha pedido que las obras se ejecuten igualmente, "independientemente de esa financiación", porque "no se puede orillar tanto bien" para el medio ambiente y para quienes viven en la provincia.

A su lado, el conseller Miguel Barrachina ha elevado el tono al acusar directamente al Ejecutivo de Sánchez de "negligencia" por dejar perder "hasta 350 millones de euros" destinados a inversiones hídricas como las de Monte Orgegia y Rincón de León.

Barrachina denuncia que no se trata de una demanda del Consell, sino de una "sentida necesidad de toda la sociedad alicantina", desde los regantes hasta los vecinos que reclaman una solución a los vertidos a la bahía.

Ha exigido que el Gobierno apruebe "a la mayor brevedad" las declaraciones de impacto ambiental redactadas por la Generalitat y licite este mismo año las obras, con el compromiso del Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca de aportar en torno a 56 millones de euros, aunque "tenga que recurrir a créditos".

Con los fondos europeos ya perdidos, el conseller ha admitido que los regantes podrían verse obligados a asumir parte del coste del agua regenerada, algo que asegura que los usuarios solo aceptarán si el precio resulta atractivo.

Por ello ha reclamado abrir "en cuestión de días, no de semanas ni de meses" una mesa de diálogo multilateral con Ministerio, Generalitat, Diputación, ayuntamientos y comunidades de regantes para diseñar una nueva financiación y evitar que las depuradoras "sigan vertiendo al mar un recurso estratégico para el campo y para la bahía de Alicante".

Trasvase

Por otro lado, Barrachina ha aprovechado su intervención ante los medios de comunicación para volver a cargar contra los recortes del trasvase Tajo-Segura, que ha calificado de "medida ideológica" del Gobierno de Sánchez.

En su argumentario, defiende que se están respetando otros trasvases en España mientras "se recorta el caudal hacia Alicante, Murcia y Almería", algo que, a su juicio, condena a talar millones de árboles y transforma el futuro de la huerta alicantina "en un desierto" cuando deje de llover y se apliquen plenamente los nuevos caudales ecológicos.