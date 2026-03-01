Los bomberos dan por controlado el incendio en una nave industrial de Biar (Alicante) declarado el jueves

Los bomberos dieron por controlado este sábado por la noche el incendio declarado el pasado jueves en una nave industrial abandonada de Biar (Alicante) que albergaba gran cantidad de balas de ropa y diferentes enseres.

Diferentes unidades de bomberos siguen trabajando en la zona para su total extinción, según informó el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante.

El fuego se dio por controlado a las 22:40 horas de este sábado, con un "gran trabajo combinado de hasta cuatro parques de bomberos", según dichas fuentes.

El fuego se originó este jueves poco antes de las 16.39 horas en una nave de la calle Maisonnave, en la rotonda de entrada a Biar.

Las llamas provocaron una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

A la llegada de los bomberos, se estableció un operativo para evitar que las llamas se propagaran a unas oficinas colindantes. No se encontraron personas en el interior ni en las inmediaciones, y no se registraron heridos.

Durante el viernes, los efectivos realizaron relevos en el operativo, en el que intervinieron un total de siete dotaciones de los parques de Elda, Villena, Ibi y San Vicente del Raspeig.