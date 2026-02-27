Continúa el incendio en una nave industrial de Biar con siete dotaciones de bomberos trabajando desde este jueves

El incendio declarado en la tarde del jueves en una nave industrial situada en la rotonda de acceso a Biar, en la calle Maisonnave, continúa activo este viernes, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Los equipos de extinción prevén mantener los trabajos durante toda la jornada debido a la gran cantidad de materiales y enseres acumulados en el interior del edificio.

La nave, de uso tipo almacén y aparentemente abandonada, contenía en su interior balas de ropa y diversos objetos. El fuego, que comenzó sobre las 16:39 horas de ayer, provocó una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

A la llegada de los bomberos, se estableció un operativo para evitar que las llamas se propagaran a unas oficinas colindantes. No se encontraron personas en el interior ni en las inmediaciones, y no se han registrado heridos.

Los bomberos trabajando en la extinción del incendio en la nave industrial.

Durante la noche y la mañana de este viernes, los efectivos han realizado relevos en el operativo, en el que intervienen un total de siete dotaciones de los parques de Elda, Villena, Ibi y San Vicente del Raspeig.

En las tareas participan un sargento, dos cabos y seis bomberos, además de distintos medios técnicos: dos unidades de mando y jefatura (UMJ), dos bombas rurales pesadas (BRP), una bomba nodriza pesada (BNP) y una autoescalera (AEA).

Las labores de extinción progresan de forma adecuada, aunque se prevé que los trabajos se prolonguen al menos durante todo el día de hoy, dada la carga de combustible presente en el interior. El Consorcio Provincial ha indicado que continuará ofreciendo actualizaciones conforme se produzcan novedades.

