El Consell acusa a la ministra de Vivienda de hacer "propaganda" con las VPP y le recuerda que las gestionó el Botànic

El Consell ha acusado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de hacer "propaganda política" con las VPP de Alicante en el Congreso y le ha recordado que la promoción de Les Naus "se gestionó, calificó y adjudicó bajo el decreto del Botànic".

Así lo ha expuesto la vicepresidenta primera y Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ante las palabras de la ministra, a quien ha instado a "hacer más vivienda y menos declaraciones dogmáticas y amenazas".

La ministra de Vivienda declaró que el escándalo del residencial Les Naus de Playa de San Juan "no es un accidente, se debe a que ustedes con sus socios derogaron la normativa del gobierno progresista. Les pido que deroguen esa normativa que permite repartirse las viviendas entre dirigentes del Partido Popular".

Palabras que para Camarero han sido "sorprendentes" al hablar de "derogar un decreto que refuerza controles y transparencia, corrigiendo las fisuras del decreto del Botànic, que es sobre el que se gestionó íntegramente la promoción de VPP y se hicieron las adjudicaciones".

"Este Consell reforzó ya en el decreto de 2024 los controles normativos que el Botànic nunca introdujo, con la solicitud telemática obligatoria, la autorización expresa para que la Administración compruebe datos económicos, la prohibición a los notarios de escriturar sin visado administrativo y la publicidad de la promoción desde la calificación provisional por parte de la Administración, y no dejándola en manos del promotor como ocurría antes con el decreto del Botànic", ha asegurado Camarero.

Así, la dirigente valenciana se ha cuestionado qué está haciendo el Gobierno ante la crisis de la vivienda.

"Lo que está haciendo es paralizar el Plan Estatal de Vivienda, poniendo en riesgo las ayudas al alquiler para miles de personas vulnerables y jóvenes, amenazar con no facilitar suelo a las comunidades autónomas mientras lo cede con criterios políticos", ha lamentado.

La vicepresidenta de la Generalitat ha destacado también que "las palabras de la ministra sacan a la luz las vergüenzas de su gobierno del Botànic, que, durante los ocho largos años que duró su gobierno en la Comunitat Valenciana, no construyó ninguna vivienda pública".

Por último, ha diferenciado "dos modelos: el de la gestión, la movilización de suelo y el refuerzo de controles y servicio público, que lidera este Consell, y el modelo del bloqueo, la amenaza y la propaganda, que no construye ni una vivienda, que dejó a más de 3.500 personas sin ayudas al alquiler por falta de inversión y que hoy no es capaz de aprobar un Plan Estatal".