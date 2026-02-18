Los retos para frenar las 80 muertes de trabajadores al año en la C. Valenciana: "Se ve la prevención como un gasto"

Un obrero en una construcción, en imagen de archivo. EFE

En 2025 los accidentes laborales causaron 80 muertes en la Comunitat Valenciana. Este año ya son al menos dos los fallecidos en Alicante, el último, el pasado lunes, algo que ha encendido las alarmas de los expertos en riesgos laborales, que llevan años advirtiendo de que la falta de prevención mata.

La última víctima de la siniestralidad laboral fue un operario de 40 años, de nacionalidad española, que cayó desde el tejado de una empresa de cerámicas en Callosa d'en Sarrià.

Unas semanas antes, a finales de enero, fue un hombre de 54 años el que perdió la vida al caer desde el techo de una empresa en San Fulgencio.

En noviembre de 2025 fue una agente medioambiental de 39 años la que falleció al precipitarse entre 40 y 50 metros mientras realizaba un descenso en rápel por la pared del Morro de Moraira. Y la lista sigue.

En 2025, en España murieron 735 trabajadores por accidente laboral, lo que supone dos trabajadores fallecidos al día, según el Ministerio de Trabajo.

Si bien fue un año menos malo para la Comunitat Valenciana, con 31 muertos menos, fue la excepción tras varios años nefastos en los que los decesos han ido superándose.

Para Javier Pérez Ferre, secretario de Salud Laboral de CCOO l'Alacantí-Les Marines, estos accidentes se explican porque "no se ha evolucionado y las empresas ven la prevención de riesgos como una especie de gravamen".

"Las evaluaciones de riesgos se hacen sobre la marcha y no se toman las medidas preventivas necesarias", lamenta.

"Habrá que ver si los datos de 2025 se mantienen en el tiempo o no, porque si tenemos un año muy bueno, pero después resulta que 2026 es un año en el que van a subir los accidentes, estamos en lo mismo", señala.

Según Pérez, "no hay que dormirse en los laureles, porque este descenso puede deberse a la casualidad, que también influye en los accidentes".

El experto sostiene que las empresas no toman medidas hasta que pasa algo grave y que la solución pasa por integrar la prevención de riesgos como una parte más de la empresa, "al igual que la contabilidad".

"Hay que formar a los trabajadores, formarlos bien, hay que informar a los trabajadores de los riesgos e invertir para prevenirlos", añade.

Los hombres, principales víctimas

Así, en 2025 la principal causa de muerte en el trabajo fueron infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, con 251 muertos en España, según Trabajo.

Por sexo, 546 fueron hombres y 38, mujeres. En cuanto a los sectores, los servicios acaparan el mayor número, con 262 muertes en el trabajo, seguidos de la construcción, con 164.

"Las muertes suelen producirse en hombres, mientras que las mujeres trabajan en sectores feminizados, como, por ejemplo, la limpieza o la hostelería, que les causan muchas lesiones", destaca el secretario de CCOO.

Pérez subraya desafíos como el cambio climático y la importancia de integrar los riesgos psicosociales en la legislación laboral vigente.

"Estos son los mejores años comparados con los que vienen por el cambio climático. Las empresas tienen que ir acostumbrándose e invertir en prevención porque no se puede trabajar con 40 grados", advierte.

El secretario de Salud Laboral de CCOO lo ejemplifica con la obligación que tienen las empresas de invertir para "climatizar las naves o fábricas para prevenir golpes de calor".

Por último, resalta el aumento exponencial de las bajas por salud mental, "que están consideradas como comunes pero que realmente son riesgos psicosociales por estrés o ansiedad".

"Somos el país que más ansiolíticos tomamos de todo el mundo, eso no es casualidad", concluye Pérez.