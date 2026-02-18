À Punt organiza una batida pionera en España para hallar a Manuel Navarro, desaparecido en Castellón

El programa À Punt et busca de À Punt impulsa una batida para localizar a Manuel Navarro, desaparecido el 25 de octubre de 2025 en Alfondeguilla (Plana Baixa, Castellón), la primera iniciativa de este estilo que realiza una televisión pública.

El programa hace un llamamiento a la ciudadanía para participar en una búsqueda, que se realizará el 21 de febrero a las 08:30 horas desde la Casa de Cultura del municipio y que cuenta con coordinación profesional y autorización oficial.

Manuel Navarro, de 62 años, salió a pasear por la montaña y no volvió. Se trata de una persona vulnerable, ya que después de un accidente sufre ausencias psicológicas que podrían haberlo desorientado.

La triangulación de su teléfono móvil sitúa la última señal en un punto concreto de la Sierra de Espadán, cerca de la Nevera de Chóvar, una zona que todavía no ha sido peinada.

Aunque este dato no confirma que se encuentre allí, sí permite delimitar el área de investigación y organizar un dispositivo amplio y seguro.

"Hay que tener en cuenta que no siempre se puede hacer una batida. En este caso se cumplen las condiciones concretas que la hacen viable: la triangulación del teléfono mòvil sitúa la última señal de Manuel Navarro en un punto concreto, la desaparición no presenta indicios delictivos y por tanto no se contaminarían las pruebas ni se interferiría en una investigación penal", aclaran desde À Punt.

Además, explican que no se ha hecho antes porque se ha esperado a que mejoraron las condiciones meteorológicas y finalizara la temporada de caza del jabalí para evitar riesgos a los participantes.

"Y hacer la batida no garantiza encontrar la persona desaparecida en el punto señalado", sostienen.

La batida cuenta con la autorización de la Guardia Civil y estará dirigida operativamente por la Unidad Canina de Búsqueda, Salvamento y Rescate de Castellón, con la colaboración del Ayuntamiento de Alfondeguilla.

Profesionales especializados planificarán las rutas, coordinarán los grupos y velarán por la seguridad de los participantes. El dispositivo incluirá también perros adiestrados en detección y medios técnicos como drones.

Así, la cadena recalca que "la iniciativa no sustituye la investigación oficial sino que la complementa".

Además da respuesta al llamamiento público de Antonia, madre de Manuel, de 82 años, que pide ayuda para encontrar a su hijo y que está poniendo en peligro su vida porque va cada día al paraje donde desapareció Manuel para buscarlo con el peligro que eso comporta.

Requisitos

La convocatoria está abierta a la ciudadanía, pero el programa y las autoridades insisten en que "no se trata de un paseo por la montaña".

Las personas que participan tienen que estar en buen estado físico e ir correctamente equipadas para andar durante varias horas.

Es obligatorio llevar chaleco reflectante, ropa adecuada y móvil cargado; se recomienda también bastón de montaña, silbato, agua y alimentación ligera.

Todos los voluntarios tendrán que pasar por el lugar de mando avanzado, situado en la Casa de la Cultura de Alfondeguilla, tanto al inicio como al final de la jornada.

La búsqueda se realizará en grupos y bajo la supervisión directa de los equipos profesionales. Cada participante tendrá que firmar un documento de exención de responsabilidad y seguir estrictamente las indicaciones de seguridad.